Как начать питаться с пользой? Отключить рекламу еды в соцсетях- ученые

Собраться с духом и перестать есть фастфуд мешает… реклама вредной еды. Выход – пересмотреть свои привычки, а также настройки смартфона

Перейти на здоровое питание, если смотреть рекламу фастфуда, очень сложно / Фото: Pexels

В который раз собирались поужинать рыбой и салатом, но по дороге с работы купили картошку-фри с майонезом? Неудивительно, если незадолго до этого вы просматривали свой инстаграм или тик-ток. Реклама вредных продуктов, фастфуда, особенно в социальных сетях, диктует нашему мозгу, какие продукты выбирать и покупать. Особенно неустойчива перед таким соблазном молодежь: исследование провели австралийские ученые, опубликовав результаты в медицинском журнале Nutrients.

Неужели наш выбор продуктов зависит от рекламы, которую мы смотрим?

Исследование подтверждает, что таки зависит. Ученые докопались до того, что еда с высоким содержанием калорий и низким содержанием питательных веществ – это одни из самых рекламируемых продуктов на телевидении и в интернете. Причем интернет-реклама фастфуда или различных снеков демотивирует питаться здоровой пищей больше, чем ТВ-реклама. Участники эксперимента отмечают, что стараются перейти на здоровое питание. Но все, что попадается им в ленте – это в основном вредный для здоровья фастфуд.

Это действительно мешает сохранять мотивацию и не возвращаться к нездоровому варианту еды навынос.В итоге неспособность придерживаться более здорового питания приводило к чувству вины и стыда, поскольку справиться с искушением купить "быструю" еду после демонстрации в ленте очередных жареных куриных крылышек или хот-дога было невозможно.

Что же советуют медики – отключить рекламу еды?

Увы, но большинство рекламных объявлений о еде, которые получали участники эксперимента, посвящены фастфуду или службам доставки. И они старались скрывать или не читать такие сообщения, чтобы не поддаться соблазну купить незапланированный хот-дог или чипсы. Просто "пройти мимо" очередного рекламного объявления сложно, если используются технологии скрытой рекламы, отмечают ученые.

Чтобы не соблазняться рекламой фастфуда, можно отключить его рекламу в соцсетях / Фото: freepik.com Реклама

Когда дело доходит до рекламы продуктов питания в социальных сетях, существует множество сообщений с использованием как прямых, так и косвенных форм убеждения. И если более взрослые люди не так восприимчивы, то молодежь очень легко соблазнить рекламой, которая апеллирует к стремлению к удовольствиям (вкусу), цене и удобству.

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Выход – действительно использовать защитные меры, такие как блокировка, чтобы избежать скрытой рекламы. А также более разборчиво подходить к тому, что вы гуглите в интернете. И неплохо бы пересмотреть свои подписки: если среди них мало или вовсе нет пабликов о здоровом питании, полезных продуктах, витаминах, активностях – то самое время на них подписаться. А чтобы мотивировать себя перейти на здоровое питание, можно объединяться с единомышленниками, вступать в интернет-сообщества, где делиться рецептами здоровой еды и своими успехами.

Напомним, что мы ранее писали, почему люди так любят хот-доги.