Холостяк Михаил Заливако показал, как выглядел в раннем детстве. Такой милый! (фото)

Во время шестого выпуска реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако, который в прошлом выпуске проекта отправил домой Александру Миколюк, показал архивные кадры. На них ему не более двух лет.

По словам "Холостяка", в раннем детстве он хотел выступать на сцене. На видео, которое было показано во время шестого эпизода, маленький Миша говорит, что в будущем он станет актером. Только посмотрите на этого милого малыша!

Михаил Заливако / Фото: СТБ, Скриншот из видео Реклама

На проекте Михаил не раз делился самыми теплыми воспоминаниями о ранних годах жизни. В детстве, по словам Заливако, он был очень активным ребенком и много занимался спортом.

Ранее мы сообщали, что Надин из "Холостяка" отметила день рождения с экс-соперницами по шоу и участниками "Холостячки".