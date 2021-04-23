Холостяк Михаил Заливако чуть не занялся сексом в душе с одной из участниц

В восьмом выпуске проекта "Холостяк" главный герой позвал на свидание Юлю "Зайку". Пара отправилась в спа-салон

На проекте "Холостяк-11" осталось всего шесть участниц, и почти со всеми ними у Михаила Заливако был поцелуй, и не один.

В восьмом выпуске Михаил позвал на свидание Юлю "Зайку", которую все считают фавориткой "холостяка".

Сначала пара посетила парфюмерный магазин, а позже отправилась в спа. Они обмазали друг друга косметической грязью, после чего пошли в душ смыть с себя ее остатки. Большую часть времени парочка ну очень страстно целовалась!

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"Никогда не испытывала такого, чтобы меня разрывало на куски", – призналась Юлия, а Михаил уточнил, что "тоже чувствовал напряжение".

Скриншот: кадр из шоу

Эти двое словно забыли про камеры и полностью отдались чувствам. Конечно, дальше поцелуев не дошло, хоть и парочке явно хотелось большего.

Скриншот: кадр из шоу

Тем не менее, отвечая на вопросы своих подписчиков, Юлия намекнула на то, что победительницей станет не она.