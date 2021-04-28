Молодая мама поделилась первым фото из роддома, на котором изображена ручка их с Михайлюком дочери

Герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его избранница Даша Хлистун стали родителями – у них родилась девочка.

Новостью о рождении их первого ребенка Даша поделилась в Instagram Stories, малышку назвали Арианой.

Новоиспеченная мама поделилась первым фото из роддома, на котором изображена ручка их с Михайлюком дочери.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – написала Даша Хлистун.

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Недавно также сообщалось, что Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной.

Кроме того, ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.