Герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его избранница Даша Хлистун стали родителями – у них родилась девочка.
Новостью о рождении их первого ребенка Даша поделилась в Instagram Stories, малышку назвали Арианой.
Новоиспеченная мама поделилась первым фото из роддома, на котором изображена ручка их с Михайлюком дочери.
"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – написала Даша Хлистун.
Недавно также сообщалось, что Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной.
Кроме того, ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.
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