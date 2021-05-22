Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

Девушка работает в сфере туризма, была моделью и обожает экстрим. Узнайте интересные факты об избраннице Михаила Заливако

Анна Богдан, победительница "Холостяка-11" / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Многие поклонники проекта давно подозревали, что в финале Михаил Заливако выберет именно Анну Богдан. Их догадки оказались правдой – Анна стала победительницей реалити "Холостяк-11".

Life Сегодня предлагают узнать побольше об избраннице Холостяка.

28-летняя Анна Богдан родом из Киева. Она работает в сфере туризма и была моделью, подробнее – в нашем материале.

Известно, что в 2015 году она получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий.

Фото: vk.com

Сейчас девушка работает менеджером по туризму. В Instagram Анны Богдан можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия.

Скриншот: Instagram

Во время учебы Анна занималась модельным бизнесом. На ее страничке можно найти фото на подиумах украинской Недели моды.

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Фото: vk.com

К слову, фото Анны с Андреем Богданом нам найти так и не удалось.

На Instagram-страничке шоу "Холостяк" в комментариях еще до старта проекта активно обсуждали Анну. Некоторые пользователи отмечали, что хотели видеть в шоу "обычных участниц из простых семей". На один из таких комментариев ответила, по всей видимости, знакомая Анны, которая отметила, что бывшая супруга Андрея Богдана – хорошая девушка из простой семьи.

"Анюта очень красивая и хорошая девочка. И, кстати, из обычной семьи. Для того, чтобы судить, нужно знать историю человека, а за экраном все очень умные", – написала одна из подписчиц.

Скриншот: Instagram

Анна Богдан мечтает покорить Эверест, иметь троих детей и заниматься любимой работой. Любит экстрим и постоянно стремится получить новые впечатления.

Что касается личной жизни, то еще на проекте Анна поделилась личной историей о разводе. Девушка была замужем за экс-главой Офиса Президента – Андреем Богданом. Пара была вместе три года, полтора из которых – в браке.

Ранее Анна Богдан рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка-11".