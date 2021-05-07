Холостячка Злата Огневич подготовила сюрприз для фанов Евровидения. Это новый эксперимент певицы

Украинская певица выпустила англоязычную песню в новом для себя стили. Злата сказала, что это подарок поклонникам "Евровидения"

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич представила новый трек совместно с диджеем Shnaps. Совместный сингл "Always" певица назвала своим музыкальным экспериментом.

"Наш творческий тандем с талантливым DJ Shnaps s считаю очень классным, удачным и прекрасным началом для новых экспериментов!" – написала Злата в Instagram.

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Новая песня – это подарок всем евро-фанам накануне "Евровидения-2021". Артистка призналась, что после ее участия в международном конкурсе в 2013 году у нее добавилось поклонников.

"Среди моих слушателей есть очень много людей, которые следят за моим творчеством именно с "Евровидения" и мне очень хотелось сделать им такой сюрприз", – поделилась певица.

Ранее Злата Огневич опубликовала трогательное фото с мамой.