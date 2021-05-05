Холостячка Злата Огневич умилила фото с мамой, которая больше похожа на старшую сестру
Героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала подписчикам о своей маме и поделилась семейными фото
"Холостячка" Злата Огневич, которая недавно показала свою настоящую прическу, поделилась редкими кадрами со своей мамой. Певица посвятила самому близкому человеку пост в Instagram.
Злата рассказала, что ее родители недавно переехали из Крыма и теперь живут недалеко от Киева. Сейчас артистка очень рада, что может часто навещать маму и папу.
"Моя мамуля Галочка. Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита.Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом- это кайф", – призналась главная героиня второго сезона "Холостячки".
Злата добавила, что очень счастлива видеть улыбку мамы, смеяться и снова ощущать себя ребенком.
В Сети отметили, что Злата с мамой очень похожи. А некоторые добавили, что они смотрятся как сестры.
- "Злата, у вас красивая молодая мама"
- "Как вы похожи"
- "Она больше похожа на старшую сестру"
Ранее мы делали подборку ярких нарядов Златы Огневич.
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