Холостячка-2: кто стал следующей героиней шоу

Долгое время зрителям было интересно, кто же станет преемницей Ксении Мишиной. Этот момент настал!

После завершения первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, все долго ждали, кто же станет следующей героиней проекта.

Теперь же стало известно, что во втором сезоне "Холостячки" участники будут бороться за сердце Златы Огневич!

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

По словам Златы, тот факт, что она артистка очень усложняет ее отношения с мужчинами.

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" Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты", – делится Злата Огневич в интервью СТБ.

Певица Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной.