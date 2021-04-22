Холодец на Пасху: 7 рецептов на любой вкус

Холодец – одно из любимейших наших блюд. И пусть в других странах его не понимают категорически, для многих он стал обязательным на праздничных столах. И Пасха – не исключение. Перед тем, как приступать к готовке, прочтите лайфхаки по его приготовлению. В этой подборке найдете рецепты классического холодца, из свинины, говядины, курицы, с желатином и без него.
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Холодец классический
Холодец классический / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Свиные ножки – 2 шт.
- Говяжья голень – 1 шт.
- Свиная шкура – 300 г
- Куриный окорочок – 1 шт.
- Чеснок – 2 головки
- Репчатый лук – 2 шт.
- Морковь – 5 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец черный горошком – 7 шт.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
- Соль, петрушка, укроп, зеленый лук – по вкусу
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- Вымыть все мясные ингредиенты и замочить в холодной воде на 2 часа.
- Положить в большую кастрюлю мясо, залить водой так, чтобы она была выше мяса примерно на 2 см.
- Довести до кипения на среднем огне. Когда вода закипела, слить. При необходимости промыть мясо и кастрюлю. Залить водой и поставить вариться.
- Одну головку чеснока очистить. Две крупные луковицы очистить и разрезать на четыре части.
- Когда бульон начинает закипать, нужно обязательно снимать пенку до тех пор, пока она не перестанет образовываться.
- В кипящий холодец добавить 3 шт. лаврового листа, 5 горошин душистого перца и столько же горошин черного перца, очищенные зубчики чеснока.
- Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 6-8 часов до полного разваривания мяса и уменьшения количества бульона.
- Солить холодец необходимо в самом конце.
- Через 5 часов добавить 5 очищенных морковок целиком. Варить еще 1,5 часа.
- По истечении 8 часов вынуть все содержимое, процедить бульон. Мясо нужно перебрать, отделить от косточек. Разобрать на волокна.
- Очистить одну головку чеснока и мелко измельчить все зубчики. Чеснок соединить с мясом, перемешать.
- Вареную морковь нарезать кружочками. Мясо с чесноком равномерно разложить по контейнерам. Нарезанную морковь – сверху мяса.
- Посыпать измельченной зеленью. Ложкой перемешать бульон и оставить остывать при комнатной температуре.
- В процессе остывания необходимо несколько раз перемешивать холодец, чтобы мясо не осело.
- Остывший холодец поставить в холодильник до полного застывания. Накрыть крышкой, когда холодец полностью застыл.
Холодец из курицы
Ингредиенты
- Курятина на кости (ножки, крылья) – 2 кг
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Чеснок – 4-6 зуб.
- Лавровый лист
- Черный перец – 8 горошин
- Соль
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- Куриные ножки и крылышки для холодца тщательно вымыть, положить в большую кастрюлю с водой, поставить на сильный огонь и довести до кипения. Шумовкой снять пену.
- Лук, морковку и корень петрушки очистить, обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 минуты и добавить в кастрюлю. Уменьшить огонь до среднего и варить холодец под крышкой 4 часа.
- Шумовкой вынуть из бульона куриные ножки, крылышки и овощи. Бульон процедить через марлю или мелкое сито в большую чистую емкость.
- Куриную мякоть снять с кости и очень мелко порубить вместе с кожей. Переложить в форму с высокими бортиками, в которой будет застывать куриный холодец.
- Зубчики чеснока очистить и нарезать тонкими пластинами. Затем мелко порубить. Добавить в миску к куриной мякоти. Перемешать кулинарной лопаточкой или столовой ложкой.
- Влить в форму процеженный бульон. Поставить в холодильник до полного застывания.
Холодец без желатина в мультиварке
Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Ухо свиное – 1 шт.
- Нога свиная – 1 шт.
- Рулька свиная – 1 шт.
- Бедро куриное – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль, перец, лавровый лист, чеснок – по вкусу
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- В мультиварку на 5-6 часов поставить бульон из всех мясных ингредиентов. Свиное ухо и ножка нужны для желирования холодца.
- За часа до окончания варки добавить очищенные лук и морковь, так они не потеряют свой аромат. Затем специи по вкусу. Солить в конце варки.
- Из готового бульона убрать лук. Морковь и чеснок нарезать и разложить по формам.
- Мясо разобрать и разложить по формам.
- Процедить бульон и залить в формы.
- Охладить при комнатной температуре и убрать в холодильник до окончательного застывания.
Холодец из говядины
Говяжий холодец / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Говяжьи ножки – 1 шт.
- Говядина – 1 кг.
- Перец горошком, молотый перец, лавровый лист, соль – по вкусу
- Чеснок – 3 зуб.
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- Ножки залить холодной водой и оставить на 3-4 часа, после тщательно почистить.
- В кастрюлю с водой положить ножки и мясо, как закипит снять пенку. Добавить лавровый лист и перец горошком. Варить на маленьком огне 6-8 часов.
- За час до окончания варки добавить соль.
- Мясо и ножки вытащить, отделить от костей. Мелко порезать.
- На дно тарелки положить по зубчику выдавленного чеснока. Сверху выложить мясо, залить процеженным бульоном. Добавить специи, перемешать.
- Поставить в прохладное место на ровную поверхность, чтобы холодец застыл.
Холодец с желатином из индейки
Ингредиенты
- Индейка – 1-1,5 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Желатин 2 упаковки – по 15 г
- Лавровый лист, чеснок, перец горошком, соль – по вкусу
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- Курицу положить в кастрюлю и залить водой. Когда вода закипит, снять пену.
- Добавить очищенную морковь, лук, чеснок, перец и варить, пока мясо не будет отставать от костей.
- За 15 минут до окончания варки добавить лавровый лист.
- Развести желатин в трех стаканах теплой, кипяченой воды, дать набухнуть.
- Вынуть из бульона курицу и овощи, бульон процедить и оставить 1,5 литра.
- Разобрать мясо и выложить в формы. Украсить морковью и зеленью.
- Процеженный бульон поставить на огонь, выложить желатин, перемешать. Важно не доводить бульон до кипения.
- Залить мясо бульоном, охладить и убрать в холодильник до полного застывания.
Холодец из свинины
Холодец из свинины / Фото: Depositphotos
Холодец из свинины / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Свиные ноги – 2 шт.
- Любое другое мясо – 1 кг
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 6 зуб.
- Лавровый лист, специи – по вкусу
- Вода – 5 л
Способ приготовления
- Свиные ноги и мясо помыть, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену, добавить все ингредиенты, варить 4 часа на маленьком огне.
- Достать мясо и морковь, дать остыть. Отделить мясо от костей, нарезать мясо и морковь.
- Бульон процедить, добавить в подготовленное мясо, разлить по мискам. Убрать в холодильник.
Холодец из свиных ножек
Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos
Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 700 г свиных ножек
- 1,4 кг говядины
- 1 стакан молока
- Фильтрованная вода
- 1 репчатый лук
- 1-2 шт. моркови
- 10 горошин черного перца
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- 1 гвоздика
- 1,5-2 ч. л. соли
- Лимонная кислота – щепотка
- 3 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- 10 веточек укропа
Способ приготовления
- Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
- Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
- Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
- Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
- До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
- Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
- Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
- Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
- Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
- Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
- Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
- Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
- Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
- С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.
Здесь узнаете, что еще можно приготовить на Пасху.