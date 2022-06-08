Хочу как Джонни Депп: что заказал актер на ужин, стоимостью почти 2 млн гривен

Джонни Депп устроил шикарный прием в ресторане Varasani / Фото: Коллаж: Сегодня

Актер Джонни Депп отметился в ресторане Varasani в Бирмингеме во время тура по Великобритании с английским гитаристом Джеффом Беком. Менеджер заведения рассекретил The Independent детали премиальных посиделок, где потратили 50 тыс. фунтов только на еду и напитки.

Звезда "Пиратов Карибского моря" выбрал индийский ресторан Varasani в центре Бирмингема для частной встречи. Заведение полностью было забронировано для Джонни Деппа и его 21 гостя.

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Заказал актер все меню в качестве "маленького угощения" для приглашенных. Обедали жареной бараньей рулькой с томатным чатни, куриной тиккой с карамелизированным ананасовым чатни, картофелем с гималайской горчицей и другими блюдами. Цена за одну позицию из меню стартует от 12 до 40 фунтов.

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Шампанское, коктейли и вино дополнили изысканные блюда. Официанты получали щедрые чаевые от актера на частной трапезе. Словом, Депп может себе позволить такой прием, учитывая полученную компенсацию 15 млн долларов после выигранного суда с бывшей супругой Эмбер Херд.

Ресторан не рассекретил полную сумму, потраченную Джонни Деппом за бронирование заведения. The Independent отметили, что приблизительная аренда ресторана Varasani от 15 тыс. до 20 тыс. фунтов.

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Менеджер Varasani рассказал, что цель встречи звездных гостей – абстрагироваться от рутины, а не праздновать конкретный повод.

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