Хочу як Джонні Депп: що замовив актор на вечерю вартістю майже 2 млн гривень

Джонні Депп влаштував шикарний прийом в ресторані Varasani / Фото: Колаж: Сьогодні

Актор Джонні Депп відзначився в ресторані Varasani в Бірмінгемі під час туру по Великій Британії з англійським гітаристом Джеффом Беком. Менеджер закладу розсекретив The Independent деталі преміальних посиденьок, де було витрачено 50 тис. фунтів лише на їжу та напої.

Зірка "Піратів Карибського моря" обрав індійський ресторан Varasani у центрі Бірмінгема для приватної зустрічі. Заклад повністю було заброньовано для Джонні Деппа та його 21 гостя.

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Замовив актор все меню як "маленьке частування" для запрошених. Обідали смаженою баранячою рулькою з томатним чатні, курячою тіккою з карамелізованим ананасовим чатні, картоплею з гімалайською гірчицею та іншими стравами. Ціна за одну позицію з меню стартує від 12 до 40 фунтів.

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Шампанське, коктейлі та вино доповнили вишукані страви. Офіціанти отримували щедрі чайові від актора на приватній трапезі. Словом, Депп може собі дозволити такий прийом, враховуючи отриману компенсацію у 15 млн доларів після виграного суду з колишньою дружиною Ембер Херд.

Ресторан не розсекретив повну суму, витрачену Джонні Деппом на бронювання закладу. У The Independent зазначили, що приблизна оренда ресторану Varasani - від 15 до 20 тис. фунтів.

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Менеджер Varasani розповів, що мета зустрічі зіркових гостей – абстрагуватися від рутини, а не святкувати конкретний привід.

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