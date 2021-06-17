Грег Чапкис продолжит дело отца: что известно о сыне легендарного хореографа

Грег – отец двоих детей и владелец школы танцев. Узнайте, как живет сын знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, который ушел из жизни в возрасте 91 года

Грег Чапкис продолжит дело отца / Фото: instagram.com/gregchapkis

13 июня ушел из жизни Григорий Чапкис. Сын легендарного хореографа, Грег Чапкис, который также занимается танцами, пообещал, что с детьми будет продолжать дело своего отца.

"Папа, ты действительно легенда! Эстафета передана. Я буду продолжать это наследие с моими мальчиками всегда", – ране сказал Грег.

Узнайте о работе и личной жизни Грега Чапкиса в материале Life Сегодня.

Грег Чапкис: биография

Грег Чапкис родился в 1979 году в семье танцоров. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance.

Григорий Чапкис и его сын Грег / Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

"Компанию я основал в 2004 году — она популярна по всему миру. У нас есть три филиала: в США, в Италии у сестры и у отца в Украине", — рассказывал Грег в интервью Weproject.

У Грега есть старшая сестра Лилия, которая, как выше рассказал Чапкис-младший, руководит филиалом Chapkis Dance в Италии. И хотя Григорий Чапкис всю жизнь посвятил бальным танцам, Грег предпочел другое направление – хип-хоп.

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Личная жизнь Грега Чапкиса

Судя по фото Грега в Instagram, он счастлив в браке и воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Николая и 5-летнего Максима. Супругу Грега зовут Эмбер. Пара вместе уже 20 лет, восемь из которых – в браке.

Супруга Грега Чапкиса Эмбер с детьми / Фото: instagram.com/amberchapkis/

Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance.

Грег и Эмбер Чапкис / Фото: instagram.com/amberchapkis/

Ранее мы рассказывали все о жизни знаменитого Григория Чапкиса.

В феврале этого года хореограф Григорий Чапкис лежал в больнице. Смотрите об этом видеосюжет: