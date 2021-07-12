Шикарные Хайек, Джилленхол и Хадид: обзор нарядов шестого дня в Каннах-2021 (фото)

Лучшие наряды шестого дня Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images
Шестой день Каннского кинофестиваля был богат на роскошные платья. На красной ковровой дорожке всех превзошла модель Белла Хадид, которая надела наряд Schiaparelli с откровенным вырезом и золотыми бронхами. Но давайте посмотрим и на другие не менее изысканные луки селебритис.
Белла Хадид в платье Schiaparelli / Фото: Getty Images
Сальма Хайек и Мэгги Джилленхол продемонстрировали гламурные образы на церемонии вручения награды Kering Women In Motion Awards в рамках 74-го Каннского фестиваля.
52-летняя Хайек позировала перед камерами в синем платье из пайеток от Gucci.
Актриса Сальма Хайек / Фото: Getty Images
А Мегги Джилленхол красовалась в фантастическом наряде от Celine.
Актриса Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images
Супермодель Тейлор Хилл прошлым вечером предпочла аутфит Etro – белый короткий топ в сочетании с зеленой пышной юбкой.
Тейлор Хилл в Etro / Фото: Getty Images
Австралийская актриса Мелисса Джордж надела пыльно-лиловое платье на одно плечо от Dior.
Мелисса Джордж в Diоr / Фото: Getty Images
Виктория Сильвстедт тоже выбрала розовый оттенок – на ней наряд Danilo Forestieri с открытыми плечами.
Виктория Сильвстедт в Danilo Forestieri / Фото: Getty Images
Инфлюенсер Камила Коэльо прибыла на ковровую дорожку в невероятном белом платье со шлейфом от Nicolas Jebran.
Камила Коэльо в Каннах / Фото: Getty Images
Модель и светская львица Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви – в блистательно образе от дизайнера JAD ADAM. Смесь белого и золотого.
Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви / Фото: Getty Images
Ранее мы обсуждали самые странные наряды пятого вечера на Каннском кинофестивале.
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