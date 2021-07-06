Гвен Стефани поделилась фотографиями со своей тайной свадьбы

Певица Гвен Стефани выходила замуж в платье с двойной юбкой и сапогах – смотрите очаровательные фото

Гвен Стефани показала фото со свадьбы с Блейком Шелтоном / Фото: instagram.com/gwenstefani

Вчера стало известно, что американская певица Гвен Стефани вышла замуж за музыканта Блейка Шелтона, с которым вместе уже около шести лет. Тайная церемония состоялась на ранчо певца в Оклахоме, где Шелтон специально для Гвен построил часовню.

Сегодня Гвен поделилась несколькими фотографиями со свадьбы, опубликовав их в Instagram.

3 июля 2021. Мечты становятся реальностью, – написала в посте Гвен Стефани.

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Певица также запостила несколько кадров в сторис и показала свое свадебное платье. Она выбрала практичный наряд от Vera Wang с корсетным верхом и двойной юбкой из итальянского шелкового крепа и тюля – чтобы удобнее было танцевать и веселиться.

Что касается обуви, то невеста предпочла туфлям сапожки на шпильках и с острыми носками от Le Silla. Пара украшена кристаллами Swarovski.