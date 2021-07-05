Гвен Стефани вышла замуж за Блейка Шелтона. Тайная церемония состоялась на ранчо певца в Оклахоме, где Шелтон специально для Гвен построил часовню

Гвен Стефани и Блейк Шелтон тайно поженились дома / Фото: Getty Images

51-летняя певица Гвен Стефани вышла замуж за 45-летнего музыканта Блейка Шелтона. Свадьба звездной пары была тайной и состоялась в субботу, 3 июля. Предложение певице Шелтон сделал в прошлом году, подарив Гвен помолвочное кольцо стоимостью 500 тысяч долларов.

Тайная церемония венчания Стефани и Шелтона прошла на ранчо певца в Оклахоме, пишет Page Six. По информации инсайдеров, Блейк специально построил часовню для свадьбы с возлюбленной.

Издание также опубликовало несколько кадров с гостями, прибывшими на место проведения церемонии. Гвен Стефани и Блейк Шелтон пригласили на свадьбу только самых близких.

Родители Гвен Стефани, Деннис Стефани и Пэтти Флинн, отправляются на свадьбу дочери

Скриншот: Page Six

В начале июня Гвен Стефани устроила девичник, фотографиями с которого делилась в Instagram. Звезда также писала, что чувствует себя счастливой и любимой рядом с Шелтоном.

Певица Гвен Стефани сообщила, что выходит замуж / Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен Стефани состоит в отношениях с Блейком Шелтоном около шести лет. Перед тем, как позвать артистку замуж, он попросил благословения у ее троих детей.

Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона / Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен воспитывает сыновей Кингстона, Зума и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом. За него певица вышла в 2002 году.

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