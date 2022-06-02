Грозит ли нам очередная пандемия – прогноз доктора Комаровского

Очередная пандемия грозит нам нисколько не больше, чем ранее и риск очередного карантина будет всегда / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Заявление Билла Гейтса о том, что нас ждет в будущем, всполошило весь мир. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, почему существует риск еще одного карантина.

Программисты умеют не только создавать крутые программы и кардинально менять информационный мир, но и просчитывать возможные события наперед. Причем они делают такие прогнозы с максимальной точностью. Поэтому недавнее заявление Билла Гейтса о том, что нас ждет в будущем, мгновенно стала темой для обсуждения.

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Риск новой пандемии есть всегда, но заявления медийных персон об этом звучат смешно и похожи на пророчества оракулов, отмечает Комаровский / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

По словам основателя компании Microsoft, существует 50% вероятности, что в ближайшие 20 лет случится еще одна пандемия. Разные источники тут же подхватили новость и представили, какой страшный сценарий нас может ждать.

Но когда именно он произойдет: через год, пять или десять лет? И стоит ли уже сегодня принимать какие-то меры? Так как это медицинская тема, логичнее было бы узнать о возможной пандемии у врача. Евгений Комаровский ответил, что такого рода заявления звучат смешно и похожи на пророчества оракулов.

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Я могу предсказать с 50% вероятностью что угодно, – сказал кандидат медицинских наук. – Есть ли риск, что мы придем к новой пандемии? Конечно, есть.

Эксперт программы "Ранок з Україною" подчеркнул, что причин для этого предостаточно:

Во-первых, люди во многих странах создают "уникальные условия" для обмена инфекциями между человеческой популяцией и популяцией разных видов животных. Во-вторых, существуют идеальные условия для мутации вирусов. В-третьих, есть большие проблемы во взаимоотношениях с животным миром.

Однако врач-педиатр высшей категории подчеркнул, что не признает подобных заявлений, пусть даже это высказывание Билла Гейтса, потому что остальные 50% могут указывать на возможность и другого развития сценария.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Также Евгений Комаровский рассказал, почему стресс может вызвать боль в спине.