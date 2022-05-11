Государственные VS частные университеты: где лучше учиться, чтобы найти хорошую работу / Фото: Коллаж: Сегодня
Будущие студенты после переезда за границу задумались о выборе между частными и государственными университетами. Количество частных заведений там больше, по сравнению с Украиной. Но в какое образовательное учреждение лучше поступать? О преимуществах обучения в двух типах университетов рассказали в Instagram образовательного центра Yes Сenter.
Преимущества государственных университетов
- Бесплатное обучение
Значительный аргумент для студентов из Украины. Но платить все же придется студенческие взносы: от €100 до €1 000 каждый семестр.
- Имидж
В государственных университетах многовековая история и положительная репутация, проверенная годами. Когда работодатель видит упоминание одного из легендарных университетов в резюме, шансы получить работу мечты увеличиваются.
- Развитая инфраструктура
Государственные учебные заведения – это огромные ухоженные территории со студенческими городками.
- Конкурсный отбор
Вступление происходит на основе конкурсного отбора, поэтому группа будет состоять из высокоинтеллектуальных студентов, мотивирующих друг друга на новые свершения. Среда пребывания будет влиять на прогресс, а полезные знакомства – пригодятся после выпуска из университета.
Преимущества частных университетов
- Короткий срок вступления
В частных университетах все еще проходит набор студентов на июнь и июль. Если нужно поступить за границу срочно – это единственный возможный вариант.
- Реагируют на новинки современности
Частные университеты более мобильные и самостоятельные, по сравнению с государственными. Обновить обучающую программу студентам для них не проблема. Они быстрее внедряют инновационные методики обучения и реагируют на изменения потребностей рынка труда, приспосабливая учебный процесс.
- Практика в приоритете
В частных учебных заведениях работают профессионалы своей сферы, читающие лекции и дополняющие сказанное реальными кейсами. А студенты дома не "зубрят" теорию, а делают собственные исследования индивидуально или в команде. Как результат – студенты становятся подготовленными специалистами.
- Помощь в трудоустройстве
Сотрудничество с компаниями обеспечит студентам прохождение практики у лучших работодателей: BMW, Coca-Cola, Marriott и других.
Если нужен более бюджетный вариант и ты не спешишь с поступлением, у тебя есть хотя бы 1 год на подготовку — тебе подойдет государственный университет. Если тебе нужно как можно скорее поступить за границу на современную специальность с возможностью пройти практику – выбирай частный, – отмечают в образовательном центре Yes Сenter.
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