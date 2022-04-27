Это фантастика: 30 Нобелевских лауреатов проведут онлайн-лекции – как бесплатно присоединиться

Не только студенты, школьники, но и все желающие украинцы могут присоединиться к бесплатным лекциям

30 Нобелевских лауреатов проведут онлайн-лекции / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская уверяет, что дети имеют право на образование во время войны. Систематически в Telegram-канале она напоминает об этом, публикуя возможности для украинцев. Недавно первая леди поведала о бесплатных онлайн-лекциях для украинцев от 30-ти Нобелевских лауреатов.

Инициатива Малой академии наук Украины и Посольства Украины в США приятно удивила Елену Зеленскую. Она не скрывает своих эмоций и делится впечатлениями.

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Только представьте – ученые с мировым именем будут ежедневно рассказывать украинским школьникам, студентам и, собственно, всем, кто интересуется наукой, о последних впечатляющих открытиях, – отмечает Елена Зеленская.

Елена Зеленская рассказала о чат-боте Education Ua / Фото: Коллаж: Сегодня

13 мая запланирована лекция Ширин Эбади, которая награждена Нобелевской премией мира 2003 года за новаторские усилия в области прав человека, особенно женщин, детей и беженцев. Тема лекции – Ukraine, democracy, United nation and security council.

Украинцам необходимо выбрать конкретную тему на платформе "Лекции будущего", чтобы присоединиться к лекциям. Часть лекций доступна онлайн, большинство тем об инновациях в физике, химии, инженерии. Есть также актуальные темы общественного сектора.

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Елена Зеленская уверена, что лекции 30 Нобелевских лауреатов вдохновят талантливых украинских детей увлекаться наукой и иметь успешную карьеру изобретателей и ученых в будущем.

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