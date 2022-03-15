Горячая линия для онкопациентов – куда звонить за помощью и где искать лекарства

Открыта горячая линия для онкопациентов: звонить за помощью можно по номеру (044) 365 07 62 каждый день с 10:00 до 13:00 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за нападения российской федерации доступ онкологических пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарствам стал очень сложным. Так, чтобы помочь людям, создана горячая линия для консультации онкобольных и их родственников в Киевском городском клиническом онкоцентре, сообщает киевская городская администрация.

Вы можете звонить по номеру (044) 365 07 62 каждый день с 10:00 до 13:00: в амбулатории и отделении химиотерапии есть 20 коек – можно звонить и узнавать, есть ли на данный момент свободные места. Помощь и лечение оказывается бесплатно. Также работает паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

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Горячая линия для онкопациентов: вы можете звонить по номеру (044) 365 07 62 каждый день с 10:00 до 13:00 / Фото: Pixabay

Еще раковым пациентам можно получить помощь и лечение в одной из этих клиник – список опубликовало МОЗ Украины. В ведомстве сообщают, что из-за регулярных обстрелов рашистами в некоторых медучреждениях невозможно оказывать помощь пациентам, борющимся с раком.

Поэтому если вам срочно требуется специализированное лечение (химиотерапия и т.д.), то лучше искать клиники и больницы в районах, где нет активных боевых действий. Также помощь онкобольным оказывают европейские ассоциации, следить за информацией можно на специальном телеграм-канале.

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Ранее мы писали о том, где еще можно получить препараты для онкопациентов.

Если же рядом нет больницы или клиники, а вам нужна консультация врача, получить ее можно здесь, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".