Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Водолеи будут довольны своей работой, а Рыбы получат позитивные эмоции. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
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- Овен – карта дня Таро "Колесница"
Колесница
Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
- Телец – карта дня Таро "Тройка жезлов"
Тройка жезлов
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
- Близнецы – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)
Паж пентаклей – перевернутая
Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.
- Рак – карта дня Таро "Тройка мечей"
Тройка мечей
Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.
- Лев – карта дня Таро "Сила"
Сила
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
- Дева – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)
Шестерка кубков – перевернутая
Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.
- Весы – карта дня Таро "Пятерка кубков"
Пятерка кубков
Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.
- Скорпион – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)
Пятерка мечей – перевернутая
Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.
- Стрелец – карта дня Таро "Страшный суд"
Страшный Суд
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу и начнется новый этап.
- Козерог – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)
Туз пентаклей – перевернутая
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
- Водолей – карта дня Таро "Четверка пентаклей"
Четверка пентаклей
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
- Рыбы – карта дня Таро "Туз кубков"
Туз кубков
Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
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