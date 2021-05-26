Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 26 мая 2021 года по картам Таро: Водолеям и Рыбам день готовит подарок

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Водолеи будут довольны своей работой, а Рыбы получат позитивные эмоции. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Овен – карта дня Таро "Колесница"

Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Телец – карта дня Таро "Тройка жезлов"

Тройка жезлов

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Близнецы – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)

Паж пентаклей – перевернутая

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Рак – карта дня Таро "Тройка мечей"

Тройка мечей

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Лев – карта дня Таро "Сила"

Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Дева – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Шестерка кубков – перевернутая

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Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

Весы – карта дня Таро "Пятерка кубков"

Пятерка кубков

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Скорпион – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Пятерка мечей – перевернутая

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Стрелец – карта дня Таро "Страшный суд"

Страшный Суд

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу и начнется новый этап.

Козерог – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Туз пентаклей – перевернутая

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Водолей – карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Четверка пентаклей

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Рыбы – карта дня Таро "Туз кубков"

Туз кубков

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

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