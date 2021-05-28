Гороскоп на сегодня по картам Таро: Раки недооценивают важность грядущего события

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Раки приблизились к переломному моменту в своей судьбе. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
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- Овен – карта дня Таро "Король жезлов"
Король жезлов
Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.
- Телец – карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)
Смерть – перевернутая
Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.
- Близнецы – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)
Тройка кубков – перевернутая
Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.
- Рак – карта дня Таро "Страшный Суд"
Страшный Суд
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
- Лев – карта дня Таро "Восьмерка кубков"
Восьмерка кубков
В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.
- Дева – карта дня Таро "Колесница"
Колесница
Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
- Весы – карта дня Таро "Король мечей"
Король мечей
Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.
- Скорпион – карта дня Таро "Туз кубков"
Туз кубков
Замечательный день, который способен принести вам много радостных событий, позитив и даже любовь. Будьте готовы к подаркам судьбы и приятным сюрпризам как дома, так и на работе.
- Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"
Королева жезлов
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
- Козерог – карта дня Таро "Паж жезлов"
Паж жезлов
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении и будете за это сполна вознаграждены.
- Водолей – карта дня Таро "Семерка мечей"
Семерка мечей
Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.
- Рыбы – карта дня Таро "Четверка мечей"
Четверка мечей
Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.
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