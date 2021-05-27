Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Львам день преподнесет приятный подарок, а Скорпионы получат возможность обогатиться. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
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- Овен – карта дня Таро "Туз мечей" (в перевернутом положении)
Туз мечей – перевернутая
Вы настроены решительно и непреклонно, вас сложно сбить с намеченного курса. Однако и окружающие способны дать вам решительный отпор, демонстрируя свое недовольство.
- Телец – карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)
Маг – перевернутая
В этот день вам лучше не участвовать в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.
- Близнецы – карта дня Таро "Десятка жезлов" (в перевернутом положении)
Десятка жезлов – перевернутая
Будьте готовы к тому, что вас захотят использовать или поэксплуатировать: начальство, коллеги, родня и даже вы сами. Старайтесь не поддаваться давлению, от кого бы оно ни исходило.
- Рак – карта дня Таро "Рыцарь жезлов"
Рыцарь жезлов
Не бойтесь при необходимости обратиться за поддержкой к профессионалу в своей области. Вам не откажут, а вмешательство в ваши дела и оказанная помощь будет очень кстати.
- Лев – карта дня Таро "Туз пентаклей"
Туз пентаклей
Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.
- Дева – карта дня Таро "Дурак"
Дурак
День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.
- Весы – карта дня Таро "Отшельник"
Отшельник
Постарайтесь отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.
- Скорпион – карта дня Таро "Король пентаклей"
Король пентаклей
Этот день даст вам отличные возможности для обогащения и улучшения материального положения. Старайтесь не портить отношения с людьми, от которых вы зависимы.
- Стрелец – карта дня Таро "Тройка жезлов"
Тройка жезлов
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
- Козерог – карта дня Таро "Страшный Суд"
Страшный Суд
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
- Водолей – карта дня Таро "Императрица"
Императрица
У вас будет плодотворный день. Вы сможете многого добиться, сохраняя при этом спокойствие в душе. Используйте этот период, чтобы привести в порядок самые проблемные дела.
- Рыбы – карта дня Таро "Туз кубков"
Туз кубков
Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
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