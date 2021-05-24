Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Ракам не стоит бояться прошлого, а Девам важно включить проницательность. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен – карта дня Таро "Дурак"
Дурак
День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами собой. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.
Телец – карта дня Таро "Пятерка кубков"
Пятерка кубков
Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.
Близнецы – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей"
Рыцарь пентаклей
Будьте готовы к приятным новостям и финансовым поступлениям. Но ваш успех во многом будет зависеть от коллектива и вашего окружения. Старайтесь заручиться их поддержкой.
Рак – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)
Шестерка кубков – перевернутая
Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.
Лев – карта дня Таро "Повешенный" (в перевернутом положении)
Повешенный – перевернутая
День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но ничто само не решается.
Дева – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)
Пятерка жезлов
День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.
Весы – карта дня Таро "Сила"
Сила
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Скорпион – карта дня Таро "Десятка пентаклей"
Десятка пентаклей
Можете рассчитывать на приятные новости и события, которые вам доставят близкие люди. Между вами полная гармония и взаимопонимание. Поговорите по душам.
Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"
Королева жезлов
Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.
Козерог – карта дня Таро "Десятка пентаклей" (в перевернутом положении)
Десятка пентаклей – перевернутая
Этот день может принести не слишком приятные новости от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.
Водолей – карта дня Таро "Король мечей"
Король мечей
Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.
Рыбы – карта дня Таро "Колесница"
Колесница
Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
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