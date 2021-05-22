Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро / Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Тельцам и Ракам необходимо проявить осторожность и вдумчивость в поступках. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен – карта дня Таро "Королева жезлов"
Королева жезлов
Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.
Телец – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)
Пятерка мечей – перевернутая
Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.
Близнецы – карта дня Таро "Пятерка жезлов"
Пятерка жезлов
Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.
Рак – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)
Туз пентаклей – перевернутая
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
Лев – карта дня Таро "Десятка кубков"
Десятка кубков
Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.
Дева – карта дня Таро "Туз кубков"
Туз кубков
Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
Весы – карта дня Таро "Влюбленные"
Влюбленные
Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.
Скорпион – карта дня Таро "Тройка жезлов"
Тройка жезлов
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
Стрелец – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"
Восьмерка жезлов
В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.
Козерог – карта дня Таро "Тройка мечей"
Тройка мечей
Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.
Водолей – карта дня Таро "Солнце" (в перевернутом положении)
Солнце – перевернутая
Вас ждет замечательный солнечный день. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.
Рыбы – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)
Паж пентаклей – перевернутая
Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.