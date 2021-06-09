Гороскоп на сегодня 9 июня для всех знаков зодиака: Рыбы, интим в студию!

Астрологический прогноз на 9 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на среду, 9 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится – можете даже осуществить свою заветную мечту!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Овна

Сегодня легко сможете завершить все начатые дела и заодно существенно улучшить свое финансовое положение. Уделите больше внимания семье и любимому человеку. Вечером постарайтесь найти время для книги или хорошего фильма.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Тельца

У вас сегодня появится чувство, что все стало на свои места, но очень быстро все это улетучится. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Поэтому не расслабляйтесь сегодня и держите руку на пульсе!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Близнецов

У вас сегодня будет так много энергии и желания творить, что ничто и никто не сможет вас остановить. Любовь и различные удовольствия будут подстерегать вас на каждом шагу. Но заключать брак лучше все же в другой день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Рака

Сегодня вопросы с финансами будут для вас слишком болезненными, поэтому старайтесь просто не транжирить деньги и тратить только на необходимое. Будьте аккуратнее с личными вещами, тогда сможете избежать кражи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Льва

Идеальный день для любой вашей активности и действий, направленных на решение финансовых задач. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Будьте предельно аккуратными с новыми знакомствами – они точно не будут длительным.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Девы

День может быть напряженным из-за вашей невнимательности и рассеянности. Старайтесь больше времени проводить наедине и желательно где-то на природе. У влюбленных Дев могут возникнуть серьезные ссоры – будьте терпимее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Весов

День будет довольно напряженным, но, к счастью, только в первой половине дня. Вечером вы уже будете во всю улыбаться, веселиться и наслаждаться жизнью. Правда, ваше финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы в семье. Поэтому займитесь планированием!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Скорпиона

Хороший день, когда сможете легко принять любые перемены в жизни. Старайтесь реализовать все свои задумки, и вы получите не только хороший результат, а и отличное настроение от своей успешности. Полагайтесь сегодня на свои силы и доверяйте интуиции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Стрельца

Можете сегодня попасть под искушения, вам выпадут испытания и кто-то недобросовестный захочет вас обмануть. Но вы не теряйте веру в лучшее и надежду на улучшение ситуации – тут сработает принцип "зебры", когда после неудач придет удача. Верьте в себя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Козерога

Идеальнее дня для занятия спортом, начала диеты или других косметических процедур даже сложно представить. Просто не сидите сегодня сложа руки, да еще и в четырех стенах. Просто берите и делайте то, что доставляет вам удовольствие!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Водолея

Хороший вас ждет день, когда веселье, новые знакомств и вечеринки станут вашим способом отдохнуть. Но как и во всем – важно знать меру. Уделите время друзьям, устройте романтическое свидание для любимого человека или сюрприз для детей. Просто веселитесь и наслаждайтесь жизнью – она прекрасна!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2021 года, для Рыб

Ваша энергия, дикое воображение и стремление к новому заставят заняться проектом, который станет очень перспективным и успешным. Впоследствии вы можете даже сферу деятельности поменять и начать все заново, но с большим энтузиазмом. День идеальный для интимных отношений.

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