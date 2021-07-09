Гороскоп на сегодня 9 июля для всех знаков зодиака: Раки, не будьте злюками!

Гороскоп на сегодня 9 июля для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на пятницу, 9 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Овна

Сегодня важно научиться обходиться без помощи окружающих. Именно это поможет вам больше концентрироваться на важном и делать то, что реально приносит прибыль. Комфортнее всего будете чувствовать себя в кругу друзей или семьи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Тельца

Вы легко сегодня сможете решить любой вопрос и проблему, которые возникнут на работе. Все потому, что вы сможете взять себя в руки и не рассеивая свое внимание, двигаться к своей цели. Вечером постарайтесь расслабиться!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Близнецов

Вам сегодня все будет по плечу и любой вопрос будет решаться даже без вас, но в вашу пользу. А вот в делах любовных стоит немного притормозить, чтобы насладиться тем, что у вас есть, а не пытаться впечатлить понравившегося человека какими-то фокусами. Будьте собой!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Рака

Вас ждет день неожиданностей и сюрпризов, когда все вам будет в новинку и интересно. Все лучшее будет само идти к вам, а в остальном нужно будет просто довериться судьбе. Только не будьте злюкой!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Льва

Сегодня все будет падать с рук с самого утра, от чего и настроение не заладится. Не пытайтесь сделать все и сразу правильно или лучше всех – просто делайте то, что доставляет вам удовольствие. Будьте осторожнее с малознакомыми людьми!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Девы

Вас ждет довольно напряженный день, когда все будет даваться вам через силу, настроение будет так себе, а желание что-либо делать испарится. Не пытайтесь насиловать себя делать что-то через силу, а лучше займитесь тем, что доставляет вам удовольствие.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Весов

С самого утра вы будете живчиком, торпедой и пушкой-хлопушкой. Вам захочется свернуть горы, и у вас это получится! Главное – не отвлекаться на людей, которые вам завидуют и тормозят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете получить очень выгодное предложение, которое просто перевернет вашу жизнь! Вы легко сможете получить то, о чем давно мечтали, если, конечно, не будете лениться! Берите себя в руки, товарищи Скорпионы!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Стрельца

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – заняться работой, которая не будет вам в тягость. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам приятны, и вы сможете получить не только хорошее настроение, а и реализовать давнюю задумку!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Козерога

У вас может обостриться чувство лени, и вы захотите провести целый день в теньке, холодке подальше от людей. Вот и не сдерживайте себя, а делайте то, что так любите! Легко сможете избежать конфликтной ситуации, если сможете контролировать свои эмоции – это вообще важный навык по жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день важно будет провести по новым правилам, которые помогут вам выйти на новый уровень в саморазвитии. Не ленитесь и больше времени общайтесь с теми людьми, которые вас вдохновляют. Вечер в обнимку с любимым человеком будет лучшим завершением дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2021 года, для Рыб

Сегодня вашей энергии хватит, чтобы переделать все дела. Старайтесь больше времени проводить с любимыми людьми и меньше нервничать по пустякам. Отношения между супругами станут особенно нежными и близкими.

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