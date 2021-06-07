Гороскоп на сегодня 7 июня для всех знаков зодиака: Овны и Раки, вашей энергии хватит на все!

Астрологический прогноз на 7 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понедельник, 7 июня 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть, гороскоп поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать этот день ярче, веселее и успешнее.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Овна

Вашей энергии и сил будет хватать сегодня на многое. Вы легко сможете получить от жизни то, о чем давно мечтали, если только не будете лениться. Звезды дают вам шанс исправить ошибки в личной жизни.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Тельца

Сегодня вы можете попасть на плохое настроение вашего начальника, поэтому никаких серьезных разговоров с ним пока лучше не заводить. Лучшим для вас станет решение провести вечер в спокойной и приятной компании.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Близнецов

Если почувствуете усталость, апатию и настроение станет неважным – переключайтесь на занятия, которые приносят вам радость. Но все же старайтесь быть сегодня собранными и осмотрительными, чтобы не наделать глупостей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Рака

Вашей энергии сегодня хватит не только на себя, а и на других людей, дела и проекты. Все это будет подкреплено вашей влюбленностью и романтичностью. Наслаждайтесь своими успехами и дарите любовь близким, тогда вашей энергии будет еще больше.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Льва

Все, что связано с работой, важно взять под контроль. Это поможет вам избежать больших трат и подарит ощущение уверенности в себе. Если конфликта в отношениях не избежать – старайтесь меньше говорить, чтобы не сказануть то, за что потом будете краснеть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Девы

Можете допустить сегодня серьезную ошибку на работе, а потом обо всем сильно сожалеть. Контролируйте эмоции и слова, не пытаясь казаться тем, кем вы не являетесь. Осторожно отнеситесь к новым идеям и предложениям – не соглашайтесь на все подряд.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Весов

Вам потребуется принять серьезное решение. Звезды рекомендуют взвесить все за и против, чтобы оно было максимально адекватным. Благоприятный день, чтобы уладить старые дела, а вот с новыми проектами следует повременить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Скорпиона

Хороший день для тех, кто мечтает стать лучше, сильнее, мотивированнее. Получите предложение по работе, которое может изменить вашу жизнь. А еще будет возможность осуществить свою мечту!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Стрельца

Ваш понедельник будет очень активным и стремительным. Вы будете полны энергии, сил и желания, чтобы покорить любую вершину. А ваша улыбка и юмор способны покорить любое сердце! Вы сегодня популярны у противоположного пола – пользуйтесь этим!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Козерога

Вас ждет интересный, хоть подчас и сложный день. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской холодности, способны помешать достижению цели. Но если вы проявите инициативу и настойчивость, то смело можете рассчитывать на помощь и достижение успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Водолея

Сегодня вам нужно следить за своим психоэмоциональным состоянием, иначе ссор, скандалов и обид не избежать. Наберитесь терпения и научитесь слушать других людей. Вечер обещает быть романтичным и страстным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для Рыб

Вас ждет сегодня настоящий сюрприз в виде знакомства с очень важным для вас человеком. Возможны нападки со стороны партнеров – не обращайте внимания и гните свою линию. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом – он сулит вам хорошие перспективы.

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на сегодня, 7 июня – смотрите видео:

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