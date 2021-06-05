Гороскоп на сегодня 5 июня для всех знаков зодиака: хороший вас ждет день, Львы!

Астрологический прогноз на 5 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на субботу, 5 июня 2021 года. Не ждите от этого дня слишком многого – все будет идти своим чередом. Но в ваших руках сделать его ярче, веселее и успешнее. Идите на природу, зовите друзей в гости, и хорошее настроение вам обеспечено.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Овен

Звезды откроют для вас все двери, поэтому вам останется только двигаться к своей цели усердно и целенаправленно. А еще этот день идеально подходит для любви и романтических приключений.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Тельца

Такой себе день вас ждет, когда все будет валиться из рук, а настроение будет хуже некуда. Но вы не отчаивайтесь, а просто займите выжидательную позицию. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. И постарайтесь вечером расслабиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Близнецов

От вас сегодня понадобиться много сил и энергии, чтобы достичь хоть какого-то положительного результата. Но лениться точно нельзя – вас впереди ждет что-то очень прекрасное. Поспешность и суетливость противопоказаны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Рака

Вас ожидают сегодня ошибки в поведении или просчеты в работе. Все это может произойти из-за резких скачков в эмоциональном плане. Не исключено, что ваше служебное или общественное положение пошатнется – не принимайте все близко к сердцу, а просто дайте всему время.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Льва

Хороший вас ждет день, Львы! Наслаждайтесь вниманием, которое вы так любите, делайте то, что дарит счастье и блистайте. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых связей. Будьте все же рациональными!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Девы

Какой-то странный будет сегодня день, который окутан обманами, манипуляциями и хитростью. Старайтесь держаться подальше от всего этого, ведь оно очень сильно забирает вашу энергию и не даст вам ничего взамен, кроме сожаления. Лучшим решением станет провести этот день наедине.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Весов

Старайтесь быть сегодня тише и спокойнее, ведь это поможет вам избежать многих ошибок и стресса. Никаких гаданий, приворотов и колдовства сегодня – это может привлечь злые силы. Лучше книгу почитайте!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Скорпиона

День будет напряженным и выматывающим. Вам важно аккумулировать все свои силы и делать только то, что вдохновляет, доставляет удовольствия и делает вас счастливым. Посвятите этот день детальному анализу своих жизненных успехов и неудач.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Стрельца

Хороший день, который подходит для ваших маленьких и больших подвигов. Можете рассчитывать на успех в решении личных проблем или на продвижение по служебной лестнице. Поэтому не удивляйтесь, если получите премию или предложение занять руководящий пост.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Козерога

День такой себе! Звезды советуют вам воздержаться и противостоять соблазнам, а также лучше ограничить контакты с противоположным полом. Не стоит сегодня рисковать или заниматься дорогостоящими покупками – можете остаться без денег.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Водолея

Не лучшее время, чтобы заниматься карьерой и метаться в поисках чего-то нереального. Лучшим вашим решением станет стабильность! Просто делайте хорошо то, что вы делаете, и вы получите хороший результат. В отношениях может возникнуть конфликт, поэтому избегайте категоричности!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2021 года, для Рыб

Вы получите сегодня благую весть, которая заставит вас не просто улыбнуться, а и здорово порадоваться за себя. Не сдерживайте свои эмоции – все в ваших руках. Интересно, что ваша личная жизнь может сегодня отразится и на профессиональной деятельности. Но не забывайте о границах дозволенного!

Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:

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