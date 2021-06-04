Гороскоп на сегодня 4 июня для всех знаков зодиака: Девы, уделите вечер любимому человеку!

Гороскоп на сегодня / Фото: stocksnap.io
Астрологи дали прогноз на пятницу, 4 июня 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть – поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать эту пятницу ярче, веселее и успешнее.
Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Овна
Звезды советуют вам на сегодня воздержаться от крупных трат, если не хотите к концу месяца сидеть на хлебе и воде. Принятие важных решений отложите на другой период – сейчас займитесь собой и делайте только то, что приносит удовольствие.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Тельца
Все ваши покупки сегодня повлекут за собой большие траты, поэтому постарайтесь избегать шопинга. Следует задуматься о собственном здоровье. Если есть вопросы, обращайтесь к врачу незамедлительно.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Близнецов
Вы сегодня будете очень активными и энергичными. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Рака
Сегодняшний день будет полон встреч и общения, поэтому позаботьтесь о своем внешнем виде, чтобы выглядеть безупречно. Общение с противоположным полом подействует на вас благотворно – не отказывайте себе в этом.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Льва
Сегодня сможете реализовать то, о чем так давно мечтаете. Планируйте и действуйте – у вас все будет получаться! Проявляйте осмотрительность и избегайте сплетен и злых языков.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Девы
День будет полон сюрпризов и подарков. Вы сможете реализовать себя в творчестве и даже домашних делах. Вечер обязательно уделите любимому человеку, если не хотите потом слушать упреки в свой адрес.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Весов
День идеально подходит для духовных практик и совершенствования. Вы можете легко добиться того, чего хотите, если только запасетесь терпением и не будете рубить с плеча. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Скорпиона
Сегодня важно закончить уже начатое дело и ни в коем случае не отступать назад. Упорное и целенаправленное движение вперед принесет вам удачу и материальную выгоду. Избегайте шумных компаний.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Стрельца
Сегодня у вас будет довольно напряженный и даже критический день, когда не все ваши желания и планы будут иметь успех. Рассеянность и легкомыслие в общении может уронить ваш авторитет в глазах окружающих.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Козерога
День неудачный для любых манипуляций с телом, связанных с операциями и болью. Вам важно научиться принимать себя и с любовью относиться ко всему, что вы имеете. Также будьте осторожны и не поддавайтесь на авантюры на работе.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Водолея
Сегодня ваша репутация может подвергнуться нападкам, которых вы точно не будете ожидать. Проявите характерную для вас сдержанность, и все закончится хорошо. Во второй половине дня получите хорошие известия.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2021 года, для Рыб
Удачное время для любых сделок и дел на работе. Очень большой прибыли ждать не приходиться, но подзаработать сможете. В служебном положении могут произойти благоприятные перемены или вам предложат участие в новом проекте. Верьте в себя!
Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:
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