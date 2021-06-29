Гороскоп на сегодня 29 июня для всех знаков зодиака: Овны, будьте терпеливее!

Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 29 июня для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay

Астрологи дали прогноз на вторник, 29 июня 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть – поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать эту пятницу ярче, веселее и успешнее.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Овна

Не стоит быть сегодня слишком категоричным, если вы, конечно, не хотите со всеми своими делами разгребаться сами. Обязательно следите за кошельком и не транжирьте деньги на то, что изначально не планировали. Будьте терпеливее к окружающим!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Тельца

Сегодня вас ждет хороший и насыщенный день, когда все у вас получится, вы сможете легко достичь успеха в любых переговорах, а настроение будет на высоте. При этом будьте благодарны за то, что у вас уже есть и вы непременно достигнете большего.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Близнецов

Не лучшее время для начала новых дел, переговоров с новыми партнерами и переезда в новый офис. Лучше перенесите это на другой день, а сейчас займитесь подтягиванием всех своих хвостов. Вечер за сериалом в хорошей компании будет как никогда приятным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Рака

Вы сегодня будете особенно чувствительны к тому, что и кто вас окружает. Начните делать то, что доставляет удовольствие и избегайте людей, которые заставляют вас нервничать. Вечер и вовсе проведите в уединении, и будет вам счастье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Льва

Звезды сулят вам сегодня хороший и очень продуктивный день. Будьте терпеливее к себе и окружающим, а еще – перестаньте жаловаться на жизнь. У вас есть чему радоваться и в ваших руках, чтобы таких поводов стало еще больше. Наслаждайтесь и работайте над своими мечтами!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Девы

Сегодня нужно избегать любых рисков, махинаций и дел, которые выводят вас из равновесия. Сведите до минимума свои домашние обязанности – лучше нарядитесь и идите гулять. Пешая прогулка поможет вам разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Весов

В ваших силах сегодня реализовать все, что вы себе запланировали. Не ленитесь, не жалуйтесь и не тупите, а просто берите и делайте! Верьте в себя и следуйте своим целям – у вас просто не может не получиться!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Скорпиона

Звезды обещают вам довольно напряженный день, когда вас могут обмануть, кинуть на деньги или подвести в рабочих делах. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – постараться не нервничать, а взять себя в руки и делать то, что получается у вас хорошо. Не доверяйте малознакомым людям!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Стрельца

Ваша педантичность и стремление к идеалу может сыграть с вами сегодня злую шутку. Не берите на себя больше, чем вы можете сделать. Постарайтесь все же быть активнее и начать жить так, как вам хочется. Вечером отправляйтесь в гости или на романтическое свидание – вам это просто необходимо!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Козерога

Вы можете получить сегодня благую весть, которая сделает вашу жизнь более насыщенной. Радость вызовет у вас улыбку, которая не будет сходить с лица целый день и будет злить некоторых людей. Не обращайте на них вниманием – сегодня ваш день, так наслаждайтесь же им!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Водолея

Идеальнее дня для начала чего-то нового просто сложно найти. Вы будете сегодня эмоционально на подъеме, а это в свою очередь отлично повлияет на текущие дела. Ваша обаятельность и харизма будут на высоте – используйте это с пользой!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, для Рыб

День будет такой спокойный, что вам захочется сегодня убежать от всех и просто лежать, наслаждаясь прекрасной жизнью. Постарайтесь быстро справиться с самыми важными и срочными делами, а потом просто расслабиться и сделать то, о чем вы так давно мечтали.

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