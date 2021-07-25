Гороскоп на сегодня 25 июля для всех знаков зодиака: Раки, доверьтесь интуиции!

Астрологический прогноз на 25 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 25 июля для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 25 июля 2021 года. Вас ждет замечательный выходной, где будет чередоваться активный отдых с пассивным. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Овна

Сегодняшний день важно уделить себе и своей внешности. Вы можете кардинально поменять свой гардероб, прическу, сделать очень яркий маникюр. Любые эксперименты сегодня будут удачными!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Тельца

Вас ждут сегодня новые знакомства, которые помогут вам в решении рабочих дел и расширят кругозор. Вы будете заняты сегодня приятными хлопотами, а вечером вас ждет романтика. Смело можете делать предложение руки и сердца!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Близнецов

День не лучшим образом будет влиять на ваши отношения, поэтому правильным решением станет полностью переключиться на решение рабочих вопросов. Но не пытайтесь заниматься сегодня слишком важными делами и принимать решения, от которых зависит ваша карьера.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Рака

Сегодня любое ваше решение и дело должно проходить легко. Доверьтесь интуиции и вы непременно примите правильное решение, сделаете то, что будет лучше для вас и то, что принесет вам успех. Будьте легче!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Льва

Любое знакомство – по работе или личное – будет сегодня очень удачным. Поэтому будьте открытыми и доверяйте своим ощущениям. Ваше здоровье должно быть на первом месте, ведь хорошее самочувствие – залог успеха любого дела. Позаботьтесь о себе!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Девы

Первое, что важно сегодня сделать – заняться спортом и начать питаться правильно. Никаких диет! Но отказаться от алкоголя, слишком жирной и жаренной пищи – точно нужно! Будьте открыты к общению и вы найдете единомышленника!

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Весов

Нельзя сегодня быть эгоистом и не обращать внимания на просьбы окружающих. Если можете чем-то помочь – сделайте это и к вам вернется это сторицей. Нельзя употреблять алкоголь и одурманивающие средства – ваше сознание может помутнеть и вы примите странное решение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Скорпиона

Все, что сегодня с вами происходит, важно воспринимать, як жизненный урок. Главное – понимать, почему все так происходит и делать свои выводы. Следите за здоровьем и внешностью – питайтесь правильно, тогда и выглядеть будете идеально.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Стрельца

Вас ждет романтическое знакомство, которое принесет в вашу жизнь разнообразие и новые ощущения. Вечером будет свидание, а вот в течение дня важно найти время на себя. Сходите в сауну, бассейн, сделайте косметическую процедуру – все, что доставляет вам удовольствие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Козерога

День не обещает вам сумасшедшую радость и веселье, зато принесет практичные знакомства и правильные связи. В скором времени вы в этом убедитесь, получив новый контракт или предложение о повышении. Вечер проведите в приятной компании!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Водолея

Ваша энергия сегодня будет на нуле, но это все из-за накопившейся усталости. Поберегите себя и постарайтесь больше времени провести в отдыхе, избегая стресса и физических нагрузок. Если устроите семейный день – это будет вашим лучшим решением!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2021 года, для Рыб

Сегодня вы должны быть мощной батарейкой, которой под силу любые дела. Вы будете принимать правильные решения и сможете достичь в жизни большего. Не ленитесь и занимайтесь самоусовершенствованием. Вечер обещает быть очень приятным!

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