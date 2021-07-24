Гороскоп на сегодня 24 июля для всех знаков зодиака: Рыбы, наслаждайтесь своим успехом!

Астрологический прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 24 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на субботу, 24 июля 2021 года. Вас ждет идеальный выходной, где будет чередоваться активный отдых с пассивным. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Овна

День может сложиться не так успешно, как бы вы хотели. Но не вешайте нос, а правильно планируйте свой день, выделяя приоритетные задания. Если в личной жизни есть нерешенные вопросы, сегодня важно их решить окончательно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Тельца

День обещает быть наполненным различными событиями и делами, связанными с работой. Но не стоит сильно себя нагружать физическими занятиями – можете быстро выдохнуться. Любовные отношения станут для вас источником вдохновения и повышения жизненных сил.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Близнецов

Вам важно быть во всеоружии, ведь вас легко сегодня будет задеть. Не исключено, что вам необходимы будут деньги – не стесняйтесь обращаться за ними к друзьям и близким. Звезды советуют быть смелее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Рака

Сегодня вам важно быть в форме – как физической, так и моральной. Следите за своими словами и действиями, ведь от них будет зависеть отношения с окружающими. Личная и интимная жизнь потребует от вас осторожности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Льва

Не стоит сегодня совершать необдуманных покупок, если вы их не планировали ранее. Мало того, что у вас могут начаться проблемы с деньгами, так это негативно скажется и на вашем настроении. А оно вам надо?

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Девы

Идеальное время для работы с бумагами, заключения контрактов и начала новых проектов. Будьте доброжелательны со своими партнерами, клиентами, и вы непременно добьетесь больших успехов.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Весов

Какой-то такой тяжелый день намечается с самого утра. Берите себя в руки, пишите список необходимых дел и приступайте к работе. Лениться запрещено! А вот вечер лучше провести с любимым человеком – после сложного дня вы сможете здорово расслабиться!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Скорпиона

У вас сегодня появится очень много перспективных предложений, которые позволят вам стать очень успешным и даже богатым человеком в ближайшее время. Не ленитесь. Не тупите и действуйте! Не бойтесь подключать к работе других людей – вам это только на руку будет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Стрельца

Сегодня запрещено быть жадиной, эгоистом и скрягой. Помогайте тем, кто просит помощи, и очень скоро она вернется вам в троекратном размере. Вам также понадобятся навыки общения с разными людьми. Главный совет – будьте собой!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Козерога

Идеальное время для активного отдыха, любых физических нагрузок и спорта. Не стойте на месте – развивайтесь и идите на курсы повышения квалификации, учите новый язык, читайте книги. Все вам будет даваться легко и принесет удовольствие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня просто идеальный день, чтобы попрактиковать аскетизм, побыть наедине с собой и проанализировать свою жизнь. Избегайте новых знакомств и общения с людьми, которые вас раздражают. Ищите позитив вокруг себя, и вы его непременно найдете!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2021 года, для Рыб

Легко сможете провернуть любую сделку, а во второй половине дня получите заманчивое деловое предложение. Приятное известие личного характера не скроет улыбку с лица на протяжении всего дня. Наслаждайтесь жизнью и своим успехом!

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