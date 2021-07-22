Гороскоп на сегодня 22 июля для всех знаков зодиака: Скорпионы, фильтруйте свое общение!

Гороскоп на сегодня 22 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на четверг, 22 июля 2021 года. Насыщенный будет день, и будет много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите в семейном кругу – родные подарят вам хорошее настроение и вернут уверенность в себе.

К слову, украинкам уверенности в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете еще той пушкой-хлопушкой, которой хочется все и сразу. Вы будете очень эмоциональны, а это в свою очередь не очень здорово скажется на общении. Не рискуйте сегодня и не участвуйте в махинациях – вам это вылезет боком. Будьте последовательны в своих словах и действиях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Тельца

Идеальнее дня для творчества и решения рабочих задач сложно найти. Не ленитесь и получите те, о чем мечтаете. События в личной жизни заставят вас задуматься о будущем – не принимайте сегодня поспешных решений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Близнецов

Вы будете сегодня рассеяны и мыслями постоянно где-то витать. Старайтесь все же якорить себя, особенно – на работе. Иначе провалите все проекты и можете даже разругаться с близкими. День будет эмоциональным, поэтому важно не расслабляться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Рака

Сегодня с самого утра у вас не заладится общение с близкими, а это в свою очередь повлечет за собой проблемы и на работе. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто делает вас счастливыми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Льва

Вас ждет сегодня напряженный день, когда дела будут решаться не так, как вы себе запланировали. Но это все неплохо, ведь вам нужна встряска, которая поможет быть продуктивнее. Если нужна помощь – обращайтесь за ней к своим близким.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Дева

Хороший день для тех, кто хочет добиться больших результатов в рабочих делах. Не сдерживайте себя – просто делайте то, что у вас хорошо получается, и будет вам счастье. Можете получить сегодня неожиданный подарок.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Весов

День идеально подходит для тех, кто работает в коллективе. Вы будете сегодня очень харизматичными, обаятельными и открытыми к общению. Не сдерживайте себя и покоряйте новые вершины, заводите новые знакомства и наслаждайтесь жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня так активны, мотивированы и целенаправленны, что к вам потянутся люди. Все захотят от вас совет, внимание, улыбку и даже свидание. Фильтруйте свое общение, если не хотите остаться истощенными и без энергии. Удача в ваших руках!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Стрельца

Не будьте сегодня рассеянными, если не хотите остаться не у дел. Лучшее, что вы можете сделать – настроиться на позитив и нести его в массы. Уделите внимание детям – они скучают по вам! А вечер полностью оставьте для себя и сделайте наконец то, о чем вы мечтаете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Козерога

День обещает быть томным, а ваше настроение – переменчивым. Не стоит вешать нос – вас впереди ждут победы. Во второй половине дня можете почувствовать недомогание – попробуйте прогуляться перед сном, почитать, посмотреть серию сериала.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Водолея

День идеально подходит для тех, кто работает с людьми – вы сможете легко найти общий язык с любым человеком. Старайтесь не растрачивать напрасно силы, время и деньги. А вечер уделите своему любимому человеку!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2021 года, для Рыб

Вас ждет очень благоприятный день. Вы будете полны сил и энергии, ваши творческие способности будут на высоте, а значит и результат вашей работы не заставит себя ждать. Во второй половине дня сможете решить проблемы, которые казались вам неразрешимыми.

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