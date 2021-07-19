Гороскоп на сегодня 19 июля для всех знаков зодиака: Козероги, избегайте новых знакомств!

Гороскоп на сегодня 19 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на понедельник, 19 июля 2021 года. Некоторых представителей знаков зодиака ждет насыщенный и интересный день, тогда как другим понадобиться время для себя. В любом случае – старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите с близкими – они подарят вам хорошее настроение и вернут уверенность в себе.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Овна

Идеальный день для тех, кто хочет получить хороший результат своей работы. Вы будете так скрупулезны и сосредоточенны, что легко справитесь с любым делом и сделаете его идеально. Избегайте стресса!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Тельца

Ваше настроение будет меняться стремительно, поэтому вы просто рискуете разругаться с окружающими и довести себя до нервного истощения. Первое, что нужно сделать – остановитесь, выдохните и начните делать то, что у вас хорошо получается. Избегайте общения с людьми. Которые вам неприятны.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Близнецов

Вам под силу сейчас изменить вашу жизнь к лучшему, если только вы начнете действовать, а не только говорить об изменениях. Звезды предостерегают от излишней эмоциональности. Вечер проведите за книгой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Рака

Вас ждет сегодня день перемен и преобразований. Но не забывайте, что реализация всего, что вы задумали и намечтали – только в ваших руках. Действуйте, ведь сидеть сложа руки вам сегодня категорически нельзя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Льва

Любое рискованное мероприятие приведет к краху. Поэтому старайтесь избегать всего слишком заманчивого, дешевого и непроверенного. Идеальным станет вечер в кругу самых близких и родных людей. Наслаждайтесь приятной компанией!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Девы

Вас ждет сегодня очень активный день, когда вы легко сможете справиться с любой задачей. Не злитесь и старайтесь больше времени провести с приятными для вас людьми. Обратите внимание на свое психическое здоровье и не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – будьте собой и все наладиться.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Весов

Сегодня не стоит браться за новые дела, подписывать контракты и начинать какое-то дело. Лучшее, что вы можете сделать – закончить все начатые проекты и подтянуть все хвосты. Интимные встречи и бурные романы повлекут за собой серьезные последствия – думайте головой, выбирая партнера.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Скорпиона

Вы не будете сегодня так активны, как в последнее время, ведь силы на исходе. Для этого важно остановиться, выдохнуться и подумать о том, что нравится вам. Иначе вас ждет разочарование и эмоциональное выгорание. А кому это нужно?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Стрельца

Ваше настроение будет напоминать сегодня американские горки с крутыми поворотами и резкими остановками. Держите эмоции под контролем и думайте о том, что и кому вы говорите. Не берите на себя больше, чем можете сделать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Козерога

Не стоит сегодня слишком бурно реагировать на слова окружающих – они вас провоцируют и у них это получается. Лучшим вашим решением станет спокойствие, которое поможет выйти из любой ситуации. Новых знакомств с противоположным полом сегодня лучше не заводить – вам они ничего не принесут.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня зажигалкой, пушкой, хлопушкой. Настроение на высоте и силы тоже есть, а значит – пора действовать и начать получать от жизни большее. Зовите на свидание любимого человека, сделайте то, что давно хотите и к вечеру вы будете гордиться собой и наслаждаться жизнью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2021 года, для Рыб

День обещает быть довольно своеобразным, когда любое ваше движение будет восприниматься окружающими в штыки. Не пытайтесь кого-то чем-то удивить и восхитить. Просто делайте то, что делаете хорошо и выбирайте себе в собеседники только проверенных людей.

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