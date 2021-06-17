Гороскоп на сегодня 17 июня для всех знаков зодиака: Девы, вы получите все, о чем мечтаете!

Астрологический прогноз на 17 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 17 июня для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на четверг, 17 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится, можете даже осуществить свою заветную мечту!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Овна

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми проблемами, которые выбьют вас из колеи. Проявляйте силу воли и контролируйте свои желания – это не лучшее время, чтобы брать деньги в долг. Будьте внимательнее с документами!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Тельца

Вас ждет сегодня день романтики, любви, страсти и сюрпризов. Будьте собой, не пытайтесь казаться кем-то, просто ведите себя естественно. Общение будет занимать большую часть дня – избегайте скверных слов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Близнецов

Не стоит сегодня заниматься делами, которые вам непривычны, не нравятся и вызывают дискомфорт. Приготовьтесь к тому, что вам предстоит отстаивать свои взгляды. Вечер удачнее всего будет провести в спокойной обстановке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Рака

Вы услышите сегодня много приятных слов в свой адрес и будете восхищены. Постарайтесь только не расслабляться сильно, а просто порадуйтесь и двигайтесь дальше. Во второй половине дня у вас могут появиться дополнительные источники заработка.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Льва

Совершая любую покупку, даже самую мелкую и незначительную, важно следить за деньгами – есть риск потратить слишком много. Старайтесь провести больше времени на открытом воздухе. А вечер посвятите своей семье!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Девы

Вы будете полны сил и энергии, чтобы получить все, о чем вы мечтаете. Чтобы не растратить все это на ерунду, концентрируйтесь на главном. А если начнете проявлять инициативу на работе, получите еще и хорошее денежное подспорье.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня улыбаться с самого утра, а ваше настроение станет настоящим фейерверком. Удача будет сопутствовать вам во всем – не спугните ее. Вечер необходимо провести в спокойной обстановке, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Скорпиона

Самое время хорошенечко отдохнуть. Если не получается совмещать это с делами и работой – возьмите выходной, ведь он вам очень нужен. Встречайтесь с друзьями, наслаждайтесь общением и получайте удовольствие от жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы будете подвержены негативу и настроение будет так себе. Постарайтесь не принимать серьезных решений, а просто делайте то, что получается у вас хорошо. С окружающими будьте аккуратнее – они могут вытянуть из вас остатки энергии.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Козерога

Идеальное время для общения с родными, близкими и особенно – с детьми. Они способны наполнить вас энергией и вдохновить на новые свершения. Все проблемы, возникшие сегодня, сможете решить легко, если не будете распылять свое внимание.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Водолея

День, мягко говоря, с утра вас будет будоражить. Но все это стоит воспринимать спокойно и просто заниматься своими делами. Не лезьте на рожон, делайте то, в чем уверены, и наслаждайтесь жизнью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2021 года, для Рыб

Вы можете сегодня попасть под раздачу, поэтому старайтесь контролировать себя и свои эмоции. Звезды советуют утроить себе спокойный вечер, который желательно провести в обнимку с любимым человеком.

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 17 июня – смотрите видео:

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