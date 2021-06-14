Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Астрологический прогноз на 14 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понедельник, 14 июня 2021 года. Выделите время для анализа, размышлений и мечтаний. Не стоит напрягать себя тяжелой работой, и старайтесь больше времени проводить наедине.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Овна

Ваше внимание сегодня будет приковано к семейным делам, поэтому старайтесь все важные встречи и переговоры перенести на другой день. Посвятите день родным людям – они вдохновят вас на лучшие свершения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Тельца

Сегодняшний день идеален для решения любых вопросов – как рабочих, так и личных. Во второй половине дня вам грозят конфликты, поэтому избегайте больших компаний и громких высказываний, за которые потом может быть стыдно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Близнецов

Вас ждет странный и довольно неоднозначный день, обратите внимание на сферу личных отношений. Старайтесь контролировать свои слова и действия, а еще не давайте никому обещаний, которые не можете выполнить. Вечер проведите в спокойствии за книгой или легким фильмом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Рака

Ваше настроение и эмоциональное состояние сегодня очень нестабильно, поэтому старайтесь меньше общаться с людьми, которые вам неприятны и больше находиться наедине с собой и своими мыслями. А вот порадовать вас могут дополнительные доходы и удачные контакты.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Льва

День – бомба! Все, за что вы возьметесь, будет приносить только успех, удовлетворение и вызывать улыбку на лице. Будьте уверены в себе и своей правоте – сегодня ваш день!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Девы

Сами можете удивиться, как вырастут сегодня ваши доходы, а от этого и настроение станет в разы лучше. Появление финансовых перспектив станет для вас мощным стимулом двигаться дальше и не лениться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Весов

Ситуация с деньгами станет для вас непривычно крутой, и от этого в вас проснется транжира, который захочет потратить все до копейки. Будьте благоразумны и вложите часть средств в какое-то перспективное дело.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Скорпиона

Уделите внимание образованию и получению новых знаний. Вы сможете легко получить то, о чем вы давно мечтали и так хотели получить. Но это, конечно, при условии, что вы не будете лениться и тупить. Вторая половина дня удачна для принятия решений в любых делах.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Стрельца

В семейной жизни вас ждет какое-то странное состояние, когда вам резко захочется побыть в одиночестве. Но будьте аккуратнее с этим. Если необходима передышка – просто скажите об этом своим близким и попросите спокойствия.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Козерога

Вас ждет конфликтный день, когда дела будут даваться сложно, как и общение с другими людьми. Старайтесь больше времени провести наедине с собой и проанализировать, что вы делаете. Держите под контролем чувства.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Водолея

Сегодня вам понадобится сконцентрироваться на рабочих процессах и выполнении мелких задач. Не отвлекайтесь – выбирайте главное и самое важное для себя в данный момент.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2021 года, для Рыб

Идеальный день, чтобы подвести итоги работы и отметить личные успехи. Но остерегайтесь иллюзий и обмана. Важно сохранять душевное равновесие и уверенность в себе.

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