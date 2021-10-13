Гороскоп на сегодня 13 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на сегодня, 13 октября 2021 года. Этот день располагает к размышлениям и философствованию, а также прощению обид и чужих недостатков.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Овна
Умерьте свои амбиции и найдите компромиссное решение – это в интересах всей вашей семьи. Иначе рискуете остаться у разбитого корыта. Ваша энергия нуждается в достойном применении. Используйте ее для созидания.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Тельца
Сегодня откроются некоторые тайны, которые вы тщательно скрывали. Все предполагаемые перемены обойдут вас стороной, если вы этого захотите. Так что решайте сами – нужны они вам или пока поживете по старинке.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Близнецов
Сохраняйте спокойствие, сегодня оно вам очень пригодится. Скорее всего, вам придется исправлять чьи-то серьезные ошибки. Вы так глубоко погрузились в работу, что не замечаете ничего более важного вокруг себя.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Рака
Будьте осмотрительнее, балансируя между юмором и сарказмом. Ваша язвительность не принесет вам успеха сегодня. Не показывайте никому, что вы чего-то боитесь – это совершенно не в ваших интересах.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Льва
Силу своего обаяния сегодня применяйте в минимальных дозах. Тем, на ком вы планируете его использовать, грозит передозировка и потеря головы – а вам это сейчас не нужно. Правила игры могут неожиданно измениться.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Девы
Слишком рано делать какие-то выводы – время для принятия решений еще не наступило. Не вздумайте торопить события. Вам лучше залечь на дно и внимательно анализировать всю поступающую информацию.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Весов
Будьте осмотрительны, постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не навредить общему делу. Если вы отступите от общепринятых правил поведения, то уроните свой авторитет в глазах окружающих и партнеров.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Скорпиона
Вам сегодня предстоит принять вызов, даже если совершенно не хочется этого делать. К решению любой проблемы потребуется приложить немалые умственные усилия. Настройтесь на работу и не пытайтесь увильнуть.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Стрельца
Вы способны легко приспосабливаться к обстоятельствам – это даже вызовет зависть окружающих. Прислушивайтесь к советам коллег. Постарайтесь раздать старые долги и не давать ложных обещаний.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Козерога
От скорости вашей реакции и быстроты принятия решений многое будет зависеть. Слово сегодня – ваше главное оружие, а правильная интонация придаст ему максимальный вес. Вас послушают и за вами пойдут.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Водолея
Не ждите милости от окружающих, да и признания сегодня вы вряд ли дождетесь, лучше наградите себя сами. То, что вы не хотите брать на себя ответственность, еще не значит, что у вас получится ее избежать.
Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Рыб
Вам сегодня противопоказано вступать в споры и дискуссии. Чем больше внимания вы будете уделять той ситуации, которая сложилась вокруг вас, тем больше сил и нервов на нее расходуете. Проявите благоразумие.
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