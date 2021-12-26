Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Если в начале следующей недели наблюдается некоторая взвинченность и предпраздничная суета, что вполне понятно, то встреча Нового года у большинства знаков зодиака пройдет просто замечательно. Настроение на подъеме, надежды в самом разгаре, чувства обострены и готовы к новому жизненному витку.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Даже если на предстоящей неделе Овнам не будет хватать денег, это не должно омрачать праздничное новогоднее настроение. Главные затраты уже сделаны, подарки подготовлены, за все оплачено, а какие-то излишества могут и подождать – всего все равно не купите. Зато праздники пройдут замечательно – даже лучше, чем вы думали.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцов в последнюю неделю уходящего года поглотят новые планы и грандиозные идеи. Чувствуется, что вы соскучились по ритуалу загадывания желаний – так что обязательно сделайте это в новогоднюю ночь. Старайтесь не распыляться на второстепенные цели, чтобы не сбиться с пути и не упустить основное глобальное направление.

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Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Подводить итоги года – занятие, безусловно, полезное. Но Близнецов гораздо больше будет привлекать старт Нового года с его перспективами и обновлениями во многих сферах жизни. Помните, как встретите Новый год, так его и проведете ? Так что основные силы должны быть брошены на организацию праздника.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Раки могут изрядно переволноваться только из-за того, что не все близкие в новогоднюю ночь получат подарки. Лучше заранее составьте список – кому и что вы подарите . И подготовьте несколько презентов про запас – на случай неожиданных гостей. Так ваша душа будет спокойной и праздник пройдет великолепно.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Львов многие розовые мечты, которые казались фантастическими и несбыточными, имеют все шансы претвориться в жизнь. Старайтесь сдерживать свои сильные эмоции и перенаправлять этот поток в позитивное русло. Вы способны свернуть горы и войдете в Новый год с колоссальным запасом энергии для новых свершений.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Девы будут стараться объять необъятное и решить сразу все задачи. Если напряжетесь, то у вас на все хватит и сил, и энтузиазма, и еще останется на внимание для близких людей. В канун наступающего года постарайтесь правильно расставить приоритеты , чтобы ничего не упустить и все сделать вовремя.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Звезды советуют внимательно отнестись к полученной информации. Возможно, она станет фундаментом для старта Нового года и вы сможете извлечь для себя немалую выгоду. Если вы верите в магию новогодней ночи, обязательно загадайте желание и выпейте шампанского – мечты сбываются, и в этом вы сами сможете убедиться.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам на следующей неделе предстоит непростая работа по избавлению от изживших себя вещей и отношений. Пусть все, что вас тормозило и мешало идти вперед, останется в уходящем году. А на новый этап вы вступите, как с чистого листа – с очищенной душой и мыслями . Сам праздник хорошо встретить в компании старых и проверенных друзей.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Если какие-то обещанные материальные блага так и останутся обещаниями, то Стрельцам стоит отнестись к этому философски. Не всегда и не все запланированное возможно осуществить – вы знаете это по себе. Значит, еще не пришло время. Зато обратите особое внимание на старт наступающего года – перенаправьте на него все надежды.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Представителей знака Козерог на последней неделе уходящего года будут переполнять творческие планы и идеи . Благодаря этому вы сможете легко преодолеть даже неожиданные ситуации. Не распыляйтесь на решение чужих проблем – лучше отдайте приоритет собственным желаниям, особенно в новогоднюю ночь.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Многие начинания Водолеев на следующей неделе будут в основном удачными. Но если чувствуете, что не можете повлиять на ход событий, лучше займите позицию наблюдателя и подождите – вскоре все само решится. Зато праздники порадуют разнообразием, если вы сумеете сделать правильный выбор, с кем их провести .

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе желательно отложить принятие важных решений и заключение сделок в сфере бизнеса. Иначе впопыхах рискуете сделать что-то не то под занавес уходящего года. Перед праздничной ночью обязательно выспитесь, чтобы не проспать звон бокалов и наступление Нового года.

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