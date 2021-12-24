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Лунный календарь на неделю 27 декабря 2021 года – 2 января 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
24 декабря, 10:25
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Эта неделя начнется в уходящем, а закончится в Новом 2022 году: лучшими днями будут вторник, пятница, суббота и воскресенье
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец 2021 – начало 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какой будет новогодняя ночь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 27 декабря 2021 года – 2 января 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 27 декабря 2021 года – 2 января 2022 года

  • 27 декабря, понедельник – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть в 4:25 Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 28 декабря, вторник – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

  • 29 декабря, среда – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

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  • 30 декабря, четверг – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

  • 31 декабря, пятница – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

  • 1 января, суббота – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

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  • 2 января, воскресенье – 1-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние в 20:34. День всепрощения и планирования новых дел.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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