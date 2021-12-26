Гороскоп на новорічний тиждень 27 грудня – 2 січня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо на початку наступного тижня спостерігається деяка збудженість і передсвяткова метушня, що цілком зрозуміло, то зустріч Нового року у більшості знаків зодіаку пройде чудово. Настрій на піднесенні, надії в розпалі, почуття загострені і готові до нового життєвого витка.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Навіть якщо наступного тижня Овнам не вистачатиме грошей, це не повинно затьмарювати святковий новорічний настрій. Головні витрати вже зроблено, подарунки підготовлені, за все оплачено, а якісь надмірності можуть і почекати – всього все одно не купити. Зате свята пройдуть чудово навіть краще, ніж ви думали.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Тельців в останній тиждень року поглинуть нові плани і грандіозні ідеї. Відчувається, що ви скучили за ритуалом загадування бажань – тож обов'язково зробіть це у новорічну ніч. Намагайтеся не розпорошуватися на другорядні цілі, щоб не збитися зі шляху і не проґавити основний глобальний напрямок.

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Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Підбивати підсумки року – заняття, безумовно, корисне. Але Близнят набагато більше приваблюватиме старт Нового року з його перспективами та оновленнями у багатьох сферах життя. Пам'ятайте, як зустрінете Новий рік, так його й проведете ? Отже, основні сили мають бути кинуті на організацію свята.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Раки можуть неабияк перехвилюватися лише через те, що не всі близькі в новорічну ніч отримають подарунки. Краще заздалегідь складіть список – кому і що ви подаруєте . І підготуйте кілька подарунків про запас – на випадок несподіваних гостей. Так ваша душа буде спокійною і свято пройде чудово.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Левів багато рожевих мрій, які здавались фантастичними і нездійсненними, можуть реалізуватися. Намагайтеся стримувати свої сильні емоції та перенаправляти цей потік у позитивне русло. Ви здатні зрушити гори і увійдете в Новий рік з колосальним запасом енергії для нових звершень.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви намагатимуться осягнути неосяжне і вирішити відразу всі завдання. Якщо напружитеся, то у вас на все вистачить і сил, і ентузіазму, і ще залишиться на увагу близьким людям. Напередодні наступного року постарайтеся правильно розставити пріоритети, щоб нічого не упустити і все зробити вчасно.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Зірки радять уважно поставитися до отриманої інформації. Можливо, вона стане фундаментом для старту Нового року і ви зможете отримати для себе неабияку вигоду. Якщо ви вірите в магію новорічної ночі, обов'язково загадайте бажання і випийте шампанського – мрії здійснюються, і в цьому ви самі зможете переконатися.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На Скорпіонів наступного тижня чекає непроста робота з позбавлення від речей і відносин, що зжили себе. Нехай усе, що вас гальмувало і заважало йти вперед, залишиться у році, що минає. А на новий етап ви вступите, як із чистого листа – з очищеною душею та думками . Саме свято добре зустріти у компанії старих та перевірених друзів.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо якісь обіцяні матеріальні блага так і залишаться обіцянками, то Стрільцям варто поставитися до цього філософськи. Не завжди і не все заплановане можна здійснити – ви знаєте це по собі. Значить, ще не настав час. Зате зверніть особливу увагу на старт наступного року – спрямуйте на нього всі надії.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Представників знаку Козоріг на останньому тижні року, що минає, переповнюватимуть творчі плани та ідеї . Завдяки цьому ви зможете легко подолати навіть неочікувані ситуації. Не розпорошуйтесь на вирішення чужих проблем – краще віддайте пріоритет власним бажанням, особливо у новорічну ніч.

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Багато починань Водоліїв наступного тижня будуть здебільшого вдалими. Але якщо відчуваєте, що не можете вплинути на перебіг подій, краще займіть позицію спостерігача і зачекайте – все вирішиться. Зате свята порадують різноманітністю, якщо ви зможете зробити правильний вибір, з ким їх провести .

Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Рибам наступного тижня бажано відкласти прийняття важливих рішень та укладання угод у сфері бізнесу. Інакше похапцем ризикуєте зробити щось не те під завісу року, що минає. Перед святковою ніччю обов'язково виспіться, щоб не проспати дзвін келихів і прихід Нового року.

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