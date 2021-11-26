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Лунный календарь на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 ноября, 11:20
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Согласно лунному календарю, наиболее сложными и опасными днями на следующей неделе будут вторник и пятница.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец ноября – начало декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 29 ноября – 5 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года

  • 29 ноября, понедельник – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

  • 30 ноября, вторник – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

  • 1 декабря, среда – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

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  • 2 декабря, четверг – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 3 декабря, пятница – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

  • 4 декабря, суббота – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние в 9:44. День всепрощения и планирования новых дел.

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  • 5 декабря, воскресенье – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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