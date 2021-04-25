Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

Неделя начнется со стремительных и первоочередных задач, которые громоздятся одна на другую. Некогда остановиться и все взвесить. Сумбурность и эмоции зашкаливают.

Но так продлится недолго. Уже с середины недели мысли и действия придут в норму, желания и капризы отпустят, а на первое место выйдут чувство долга и ответственности.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овнам на следующей неделе не стоит хвататься за выполнение монотонных и продолжительных проектов. Во вторник прежде чем приступать к работе, постарайтесь хорошенько обдумать свои действия и держать себя в руках, иначе вы рискуете получить проблемы из-за своей неоправданной вспыльчивости.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцам на следующей неделе не придется хвастаться своими успехами и достижениями, даже если они имели место. В среду вам будет сложно найти общий язык с партнерами и прийти к единому мнению. Вам важно постараться не уступать и настоять на своей точке зрения. С другой стороны, конфликты вам ни к чему.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

На первый взгляд, наступает вполне успешная неделя для Близнецов. Но старые обязательства и долги могут догнать вас в пятницу и напомнить о себе как раз в канун долгожданных выходных. Не накапливайте их. Вам будет не очень комфортно даже в знакомой атмосфере. Берегите здоровье и не допускайте переохлаждения.

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Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков успех предстоящей недели непосредственно связан с шестым чувством. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, и тогда даже финансовые неприятности четверга обернутся для вас выгодой. Самореклама и пиар среди большого количества людей пойдут вам на пользу. Окружающие обратят на вас внимание.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Львам будет сложно сориентироваться в ситуации и принять объективные и верные решения. Из-за этого в понедельник вы даже рискуете допустить серьезные ошибки в бизнесе. Поэтому решение финансовых и профессиональных вопросов лучше отложить до более благоприятного времени.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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Девам на следующей неделе очень сложно будет выполнить данные обещания. А потому старайтесь не ограничивать себя конкретными сроками выполнения. А во вторник, если есть возможность, – потяните время. Вполне возможно, что позже полученные предложения принесут выгоду. Также включите режим экономии.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Для Весов это не подходящая для начинания новых дел неделя. Вам захочется отдохнуть, восстановить силы и переждать какое-то время. Не противьтесь этому разумному желанию, а займитесь планированием времени на праздники. Новые знакомства и встречи во время выходных дней будут для вас особенно интересными.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе анализ происходящих событий вряд ли поможет Скорпионам принять правильные решения. В четверг звезды советуют ориентироваться на собственную интуицию. Не принимайте участия в многолюдных собраниях и не провоцируйте возможные ссоры с окружающими – вам это невыгодно.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вполне возможно, что на предстоящей неделе в какой-то момент у Стрельцов опустятся руки и появится чувство неуверенности в себе. Старайтесь в этот период не принимать судьбоносных решений – вряд ли вы сможете быть объективными к себе и окружающим. Ваш организм требует законного отдыха, чем и займитесь на выходных.

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Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Чувство уверенности не подведет на предстоящей неделе Козерогов. Уже с понедельника вы способны на ясные мысли, верные рассуждения и принятие правильных решений. Воспользуйтесь этим моментом. Ближе к выходным вас потянет на авантюры и приключения – можете себя не ограничивать в этом, но будьте осторожны.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе можно позавидовать в расчетливости и проницательности. Вы легко оцените и сопоставите свои силы с силами конкурентов и выйдете победителем. В среду избегайте конфликтов в семье. Выходные дни – не лучший период для путешествий, но вот выбраться за город на пикник однозначно стоит.

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыб поджидает удачный период для завершения и подведения итогов сотрудничества с партнерами как в бизнесе, так и в личной жизни. Будьте готовы к переменам. Во вторник прежде чем заключать новые соглашения, взвесьте все за и против, чтобы не оказаться в заложниках у сложившейся ситуации.

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