Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя с самого начала заставит погрузиться в себя, свой мир, мысли и настроение. Многие люди просто никого не будут замечать вокруг себя.

Но уже во второй половине семидневки сентиментальность и ранимость сменится практичностью и рационализаторством, а на первый план выйдут дисциплина и внимательность.

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Гороскоп на неделю 25-31 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Достаточно удачная неделя ожидает Овнов. В четверг не стоит просто плыть по течению, наслаждаясь дарами судьбы, пусть даже и щедрыми. Вы в состоянии сами взять инициативу в свои руки , проявить мудрость в решении вопросов – и будете тут же вознаграждены за это. А вот как распорядиться подарками судьбы – решайте сами.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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В течение всей семидневки Тельцы могут погрузиться в период затишья и расслабленности. Многие даже поддадутся пессимистическому настроению и никак не захотят проявлять усилие и действовать, преодолевая собственную лень. А напрасно. В среду уделите внимание здоровью, иначе оно может вас подвести в неподходящий момент.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Предстоящие семь дней у Близнецов будут способствовать карьерному росту. В понедельник постарайтесь решить личные вопросы, потому что уже в среду вам будет не до них. Ваши амбиции и желания будут сбываться, а потому грех не воспользоваться такой возможностью. Но не забывайте и об отдыхе, чтобы полноценно восстановиться.

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Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Наступающая неделя может принести некоторые проблемы в жизнь Раков, а точнее – в сферу работы и бизнеса. В среду, прежде чем принимать важные решения, хорошенько взвесьте свои шансы на возможную прибыль. Старайтесь исполнять данные обещания и все делать вовремя, иначе вам не уйти от проблем. Риски себя не оправдают.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы, вам будет полезно держать язык за зубами и все свои критические мысли оставить при себе, не высказывая их хотя бы на этой неделе. Четверг может принести проблемы на работе или же обернуться неприятностями в отношениях с близкими и членами семьи. Помните, что молчание для вас – это стопроцентное золото.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У представителей знака Дева на предстоящей неделе будут неплохо складываться дела, касающиеся разговоров и общения с окружающими. С понедельника вас ожидают много встреч и знакомств с нужными людьми, готовыми с вами сотрудничать. А еще вы, наконец-то, встретите свою половинку или, как минимум, единомышленника.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам звезды рекомендуют использовать следующую неделю как можно эффективнее. Во вторник перед вами распахнутся многообещающие перспективы как в карьере, так и в личной жизни. Не затягивайте с принятием важного решения, потому что из-за собственного непостоянства и неуверенности вы рискуете попасть впросак.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпионов будет неделя ровная, стабильная, ничем не отличающаяся от других периодов. Никаких особых всплесков не ожидается. Вы хорошо справляетесь с работой, и в личной жизни вас ничто не огорчает. Но если вы по натуре романтик или авантюрист, то в какой-то момент вам станет скучно и потянет на приключения.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Интересная и неординарная работа ожидает на следующей неделе Стрельцов. Вы ощутите себя чуть ли не всемогущим мастером – главное, распознать, в какой отрасли себя применить. Ваша работоспособность будет на высоком уровне, а здоровье не побеспокоит проблемами. Также наблюдается успех у противоположного пола.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогам предстоит непростой период семейных размолвок, разборок и недопонимания. До окончательного разрыва, скорее всего, не дойдет, но вот эмоции могут не на шутку разгуляться. В среду желательно поберечь нервы и не распыляться по пустякам. Старайтесь держать себя в руках и уходить от возможных провокаций.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев вся предстоящая семидневка пройдет весело, активно и по-деловому. Рабочие вопросы будут успешно решаться, а новые контакты и связи наладятся по вашей инициативе. Если во вторник у вас получится обуздать свое любопытство, то вы сможете избежать никому не нужных интриг и сплетен.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб служебные контакты и финансовые вопросы займут практически все время на следующей неделе. Дела будут идти неплохо, но при этом они отнимут у вас много энергии и сил. Будьте к этому готовы, чтобы уже в среду не свалиться от усталости. На выходных вам придется разруливать проблемы членов семьи.

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