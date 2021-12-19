Гороскоп на неделю 20-26 декабря: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели будет бодрым и активным , полным энтузиазма и боевого духа. Многие люди будут способны просто горы своротить. А вот к концу семидневки настроение сменится в сторону рациональности и практичности.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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В самом начале семидневки Овнам предстоит побороться с некоторыми неприятностями, которые возникнут исключительно по вашей невнимательности . Вам нужно научиться общаться с людьми, прислушиваться к их аргументам, чтобы не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Уделите внимание здоровью и старайтесь не переохлаждаться.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У Тельцов на следующей неделе будет наблюдаться сложная финансовая ситуация. Во вторник, несмотря на наличие денег, вы даже не заметите, как быстро они исчезнут – праздничные расходы и подарки съедят ваши запасы. Поэтому будьте внимательны и более расчетливы – не стоит поддаваться соблазнам и делать совсем уж незапланированные траты.

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Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов наступающая неделя складывается очень удачно. На людей действует легко ваше позитивное настроение , и они воспринимают это с благодарностью. Продолжайте в том же духе, никого не критикуйте, даже если знаете, что кто-то неправ. В пятницу постарайтесь спланировать свои дела на будущее – ваши желания и стремления осуществимы.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Ракам на следующей неделе, а особенно в четверг, важно держать под контролем ситуацию как на работе, так и в личной жизни. Вам следует предвидеть развитие нестандартной ситуации и реакцию на нее вашего окружения. Отнеситесь к этому с легкостью, и тогда в жизни вам откроются новые перспективы. Никогда не поздно учиться чему-то новому.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам следует набраться терпения , чтобы преодолеть сложности первой половины грядущей недели. Тогда вы легче разберете проблемы на работе. Не тратьте время по пустякам – оно вам понадобится для более важных целей. Зато с четверга полоса улучшится, и вы получите моральное удовлетворение, финансовую стабильность, хорошие отношения в семье.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Неделя у Девы начнется плавно и неспешно. Но вот со среды она начнет обрастать волнами эмоционального шторма . Вы будете стремиться уверенно высказывать свою точку зрения и даже диктовать собственные условия. А окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. К выходным наступит истощение – так что вам понадобится полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе, буквально с понедельника, Весам предстоит нелегкая работа над своей силой воли и выдержкой . События будут происходить быстро и ярко, меняя картинку, как в калейдоскопе. И это потребует серьезного нервного напряжения. Но переживайте, вы справитесь с любыми вопросами. Просто постарайтесь наблюдать за всем без суеты и эмоций.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Благоприятная неделя ждет представителей знака Скорпион – наслаждайтесь. Вас ждет успех на работе. В вашем окружении много приятных людей, а новые знакомства запросто могут повлечь за собой романтические отношения, здоровье также не подведет. В пятницу ваши заветные желания могут осуществиться, важно только правильно их сформулировать.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей семидневке у Стрельцов все чудесно складывается на работе и в семье. Вот только во вторник не стоит доверять малознакомым людям и непроверенным партнерам. В ваших силах не допустить внутренний конфликт интересов, так что будьте внимательны к окружающим людям. Выходные проведите в кругу приятных людей – инициируйте сами встречу и формат общения.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги вряд ли смогут найти хоть одну свободную минуту в течение всей недели, но вы будете довольны нахлынувшей работоспособностью, а главное – результатами своего труда . В среду вы будете близки к какому-то рационализаторскому решению – готовьтесь его запатентовать. Чтобы не свалиться с ног к выходным, не отказывайтесь от предложенной помощи окружающих.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев в целом будет благополучная и позитивная неделя. В четверг вы ощутите прилив бодрости , здоровья, энергии и сил. А это, в свою очередь, поможет вам в исполнении планов и задуманных дел. Посвятите все свободное время и выходные своим детям и любимому человеку – они нуждаются в вашем внимании, которого не хватало в последние дни.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Середина следующей семидневки принесет Рыбам успех в бизнесе и сугубо домашних делах. Ваша работа не останется незамеченной, окружающие будут благодарны вам – а это не так уж и мало. Постарайтесь в конце недели порадовать семью и близких своими знаками внимания – они заслужили вашу любовь и обязательно ответят взаимностью.

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