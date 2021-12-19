Гороскоп на тиждень 20-26 грудня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня буде бадьорим та активним , повним ентузіазму та бойового духу. Багато людей будуть здатні просто гори зрушити. А ось до кінця семиденки настрій зміниться у бік раціональності та практичності.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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На самому початку семиденки Овнам доведеться поборотися з деякими неприємностями, які виникнуть виключно через вашу неуважність . Вам потрібно навчитися спілкуватися з людьми, прислухатися до їхніх аргументів, щоб не довелося платити за свої помилки. Приділіть увагу здоров'ю та намагайтеся не переохолоджуватися.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Тельці наступного тижня спостерігатимуть складну фінансову ситуацію. У вівторок, попри наявність грошей, ви навіть не помітите, як швидко вони зникнуть. Святкові витрати та подарунки з'їдять ваші запаси. Тому будьте уважні і розважливіші – не варто піддаватися спокусам і робити зовсім незаплановані витрати.

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Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У Близнят наступний тиждень складається дуже успішно. На людей діє легко ваш позитивний настрій , і вони сприймають це з подякою. Продовжуйте так само, нікого не критикуйте, навіть якщо знаєте, що хтось неправий. У п'ятницю постарайтеся спланувати свої справи на майбутнє – ваші бажання та прагнення здійсненні.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ракам наступного тижня, а особливо у четвер, важливо тримати під контролем ситуацію як на роботі, так і в особистому житті. Вам слід передбачати розвиток нестандартної ситуації та реакцію на неї вашого оточення. Поставтеся до цього легко, і тоді в житті вам відкриються нові перспективи. Ніколи не пізно вчитися чогось нового.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам варто набратися терпіння , щоб подолати складності першої половини наступного тижня Тоді ви легко розберете проблеми на роботі. Не витрачайте час через дрібниці – він вам знадобиться для найважливіших цілей. Зате з четверга смуга покращає, і ви отримаєте моральне задоволення, фінансову стабільність, добрі стосунки в сім'ї.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Тиждень у Діви почнеться плавно і неквапливо. Але ось із середи вона почне обростати хвилями емоційного шторму . Ви прагнутимете впевнено висловлювати свою точку зору і навіть диктувати власні умови. А оточення прислухатиметься до вашої думки. До вихідних настане виснаження – тому вам знадобиться повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня, буквально з понеділка, на Терезів чекає нелегка робота над своєю силою волі та витримкою . Події відбуватимуться швидко та яскраво, змінюючи картинку, як у калейдоскопі. І це вимагатиме серйозної нервової напруги. Але не переживайте, ви впораєтеся з будь-якими питаннями. Просто постарайтеся спостерігати за всім без метушні та емоцій.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Сприятливий тиждень чекає на представників знаку Скорпіон – насолоджуйтесь. На вас чекає успіх на роботі. У вашому оточенні багато приємних людей, а нові знайомства запросто можуть спричинити романтичні стосунки, здоров'я також не підведе. У п'ятницю ваші заповітні бажання можуть здійснитися, важливо лише правильно їх сформулювати.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступної семиденки у Стрільців все чудово складається на роботі та у сім'ї. Ось тільки у вівторок не варто довіряти малознайомим людям та неперевіреним партнерам. Вам до снаги не допустити внутрішнього конфлікту інтересів, тому будьте уважні до оточуючих людей. Вихідні проведіть у колі приємних людей – ініціюйте самі зустріч та формат спілкування.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козороги навряд чи зможуть знайти хоч одну вільну хвилину протягом усього тижня, але ви будете задоволені працездатністю, що нахлинула, а головне – результатами своєї праці . У середу ви будете близькі до якогось раціоналізаторського рішення – готуйтеся його запатентувати. Щоб не впасти з ніг до вихідних, не відмовляйтеся від запропонованої допомоги оточення.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв загалом буде благополучний і позитивний тиждень. У четвер ви відчуєте приплив бадьорості , здоров'я, енергії та сил. А це, своєю чергою, допоможе вам у виконанні планів та задуманих справ. Присвятіть весь вільний час і вихідні своїм дітям та коханій людині – вони потребують вашої уваги, якої не вистачало останніми днями.

Гороскоп на тиждень 20-26 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Середина наступної семиденки принесе Рибам успіх у бізнесі та суто домашніх справах. Ваша робота не залишиться непоміченою, оточення буде вдячне вам – а це не так уже й мало. Постарайтеся наприкінці тижня порадувати сім'ю та близьких своїми знаками уваги – вони заслужили на вашу любов і обов'язково дадуть відповідь взаємністю.

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