Гороскоп на неделю 11-17 октября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей неделе у людей будет наблюдаться повышенное чувство долга и ответственности, а также стремление рассуждать логически, отвергая излишний романтизм.

Зато к выходным, наоборот, потянет в романтику и мечтательность. Повышается вера в чудеса и сказки, и мы легче ведемся на обман.

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Гороскоп на неделю 11-17 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Неплохая и плодотворная неделя предстоит Овнам. С самого начала семидневки вы способны легко и правильно распоряжаться своими активами , готовить планы на будущее и пожинать плоды прошлого. Не стоит в эти благоприятные и удачные дни лениться – вы рискуете упустить свой шанс, который выпадает не часто.

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Гороскоп на неделю 11-17 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У Тельцов ожидается размеренная, спокойная и особо ничем не выдающаяся неделя. Возможные незначительные проблемы вторника вам будут не страшны, потому что вы легко с ними справитесь и найдете общий язык с окружающими . В выходные на вас накатит лень и расслабленность – можете им не противиться.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

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У Близнецов намечается период активных и приятых семейных хлопот . Благодаря бодрому состоянию духа в четверг все, что вы напланировали, будет легко осуществляться. Готовьтесь к новым знакомствам – они принесут удовольствие. Старайтесь полноценно отдыхать от работы – тогда она будет вам в удовольствие.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Звезды советуют Ракам не держать в себе ценные идеи , а активно делиться своими соображениями с руководством или друзьями. Тогда ваши планы и идеи будут реализовываться намного легче и плодотворнее. В среду остерегайтесь семейных недоразумений с супругом – конфронтация никому из вас не принесет радости.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Слишком агрессивных Львов на следующей неделе будут ждать проблемы на работе и в личной жизни. Чаще включайте чувство такта и не забывайте дарить комплименты – тогда вы вновь обретете уважение в обществе. Вторник будет благоприятным днем для решения вопросов в различных сферах жизни – так что соберитесь.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девам стоит избегать ненужных контактов и навязчивых разговоров, иначе вы рискуете нарваться на критику в свой адрес. Чтобы успокоиться и снять раздражительность, старайтесь чаще проводить время в одиночестве и заниматься любимым делом – в этом случае ваша энергия и силы быстрее восстановятся.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов вся следующая неделя будет наполнена активной деятельностью . Уже в понедельник вы будете в состоянии переделать столько дел, что другие просто не будут за вами успевать. Это может вызвать зависть. Зато ваше умение рассуждать приведет в восторг окружающих, благодаря чему вы многого достигнете в бизнесе.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам в четверг желательно искать возможные творческие подходы к решению возникших вопросов и не убегать от своих рабочих обязанностей. В этом случае вас ждет денежное вознаграждение и личностный рост. Также вам предстоит серьезная борьба с собственной ленью. Зато вас порадуют победы в личной жизни.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя станет ответственным и важным периодом для дальнейшего успеха Стрельцов. В среду постарайтесь максимально выполнить взятые на себя обязательства, иначе вам не избежать наказания. Но зато и награда за хороший труд не заставит себя долго ждать. Взаимоотношения с окружающими будут позитивными.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Начало следующей семидневки для представителей знака Козерог будет более приятным, чем ее окончание. Так что на понедельник и вторник стоит запланировать решение важных вопросов и поторопиться с выполнением данных обещаний. В выходные дни, увы, ожидаются испорченные отношения и плохое настроение.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев на следующей неделе чувство долга и ответственности будет просто зашкаливать. Причем как в одну, так и в другую сторону. Вы готовы по мелочам придираться к коллегам и членам семьи, но это совсем не добавит радости в ваших отношениях. В скором будущем ожидаются положительные перемены на работе.

Гороскоп на неделю 11-17 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Начинающаяся неделя для Рыб будет наполнена интересом к обучению и получению новых знаний. В четверг ваша уравновешенность и спокойствие в горячих дискуссиях принесет вам уважение собеседников. Нельзя быть излишне доверчивыми, потому что велик риск обмана, воровства или шантажа.

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