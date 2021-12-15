Гормоны счастья – как научить мозг вырабатывать "молекулы любви" и не только

Научить мозг вырабатывать гормоны счастья и «молекулы любви» помогут объятия и радостные впечатления / Фото: Коллаж: Сегодня

Гормон окситоцин или как его еще называют "молекула любви" вырабатывается при объятиях и поцелуях, а серотонин, гормон счастья – при похвалах. Научить мозг вырабатывать "радостные" гормоны можно не только изменив привычки, а еще с помощью питания и образа жизни. Как это сделать, рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

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Как гормоны влияют на настроение

Ощущение счастья и баланса в жизни легко теряется не только из-за стрессов или финансовых проблем. При нарушении гормонального фона, когда организму недостает дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфина, их еще называют "гормонами счастья", человек становится менее счастливым.

Осенью чаще болит голова из-за стресса, обострения болячек и приема лекарств / Фото: freepik.com

Дефицит таких гормонов приводит не только к снижению жизненной энергии и отсутствию радости, а еще головным болям, тревожности, бессоннице. При особо запущенных случаях поможет эндокринолог и психолог, в целом же изменить свой гормональный профиль самому можно, если начать формировать полезные привычки в поведении, питании и образе жизни.

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Как повысить серотонин, эндорфины и другие гормоны счастья?

Если выполнять больше кратких действий, которые приносят удовольствие, то мозг начинает производить больше эндорфинов. Например, занятие любимым спортом, вкусная еда, секс. Поднять уровень эндорфина в команде помогут совместные вечеринки, корпоративные традиции и другие активности по объединению коллектива.

Чтобы мозг "не жадничал" на счет дофамина, гормона вознаграждения, важно получать удовольствие от достигнутых целей. Даже маленькая победа, например, выученные несколько слов на иностранном языке, который вам плохо дается, отличный стимул для выработки дофамина.

Для стимуляции окситоцина, гормона любви, стоит чаще обниматься и целоваться / Фото: freepik.com

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То есть делаете что-то, чем вы потом будете гордиться. И помните, что дефицит дофамина приводит к тревожности, упадку мотивации и плохому настроению. Почувствовать себя более счастливым и любимым поможет окситоцин, для его стимуляции стоит чаще обниматься и целоваться (конечно, не стоит это делать с теми, кто не хочет).

И, наконец, расслабиться, ощущать себя благополучно, повысить самооценку помогает серотонин. Этот гормон активно выделяется при похвалах, комплиментах, поддержке. Поэтому чаще хвалите других, и они ответят вам тем же.

Как повысить гормоны счастья в домашних условиях

Самое важное – это научиться справлять со стрессом, в этом помогают медитации, массаж, психотерапия. Но не только антистрессовыми процедурами, даже питанием можно повлиять на свой мозг и "заставить" его вырабатывать больше гормонов счастья.

Так, сахар (в том числе конфеты, торты и друге продукты с сахаром) и алкогольные напитки стоит свести к минимуму, особенно женщинам. Поскольку спиртное и сахар приводят к нарушению баланса эстрогена и тестостерона, половых гормонов, у женщин. А еще увеличивают уровень кортизола, гормона стресса, в итоге человек утомляется быстрее.

Счастливый человек – это активный человек, ходите пешком, гуляйте или посещайте спортзал / Фото: freepik.com

Счастливый человек – это активный человек, любая физическая активность, хотя бы 30 минут в день также поможет снизить кортизол, а значит – и влияние стресса. А еще учитесь не сдерживать себя, если вы не привыкли к проявлению эмоций. Любая ситуация, где можно весело хохотать, обняться, получить любые хорошие впечатления вам на руку.

Держите осанку…да, это не шутка. Ваши позы, сгорбленная спина и плечи никак не способствуют ощущению счастья. И учитесь гнать прочь мысли о том, что у вас ничего не получается, что вы чего-то боитесь – в этом очень хорошо помогает медитация, йога и психотерапия.

Также ранее мы писали, как справиться с гормональными прыщами.