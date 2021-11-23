Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Black Friday 2021

Стиль Кейт Міддлтон

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Гормональні прищі – чи можна прибрати акне в домашніх умовах

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 листопада, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо "бешкетують" гормони, то косметологічні процедури не допоможуть позбутися прищів. Також для чистої шкіри важливі здоров'я кишківника та правильне харчування
Прибрати акне та гормональні прищі в домашніх умовах небезпечно, йдіть до лікаря
Прибрати акне та гормональні прищі в домашніх умовах небезпечно, йдіть до лікаря / Фото: freepik.com

З вугровим висипом, прищами, постійно жирною шкірою можна боротися роками, не розуміючи, чому немає жодного результату. Як взаємопов'язані гормони, акне та прищі і чи можна їх перемогти без медикаментів – розповіла гінеколог-ендокринолог Вікторія Баранівська та косметолог-естетист, ін'єкціоніст Наталія Погорєлова .

Чому акне та прищі не проходять?

При акне уражаються сальні залози, закупорюються та запалюються волосяні фолікули. А причина появи таких причин далеко не завжди у неправильному догляді за шкірою.

Реклама

Вікторія Барановська
Вікторія Барановська / Фото: прес-служба

Тому успіх у лікуванні акне залежить не від кількості та якості косметологічних процедур (у деяких випадках взагалі пілінги можуть нашкодити), а від виявлення першопричини появи прищів на обличчі. Так, акне може бути викликано:

  • демодекозом (це інфікування підшкірним кліщем)
  • порушенням обміну речовин
  • незбалансованим харчуванням
  • неправильним доглядом за шкірою
  • гормональним дисбалансом

Тому якщо "винні" гормони, то креми, пілінги і маски не допоможуть, крім того, звільнення від акне в домашніх умовах може ще більше посилити ситуацію, якщо діяти неправильно. Лікуванням акне повинен займатися фахівець: дерматолог, гінеколог чи ендокринолог – залежить від причини, що спричинила проблему.

Реклама

А що робити з гормональними прищами?

Молодим дівчатам (та й хлопцям теж) прищі завдають чимало клопоту. У молодому віці однією з причин виникнення акне є гормони. У зовсім юних дівчат проблеми зі шкірою обличчя з'являються в період початку першої менструації, потім продовжуються в молодому віці.

У молодих дівчат акне часто з'являється під час першої менструації і може продовжуватись.
У молодих дівчат акне часто з'являється під час першої менструації і може продовжуватись. / Фото: freepik.com

Це період активності андрогенів, чоловічих статевих гормонів, які виробляються наднирниками та яєчниками. Надлишок таких гормонів в організмі призводить до "атаки" сальних залоз . У результаті виробляється надмірно багато шкірного сала, бактерії, що живуть на шкірі, поєднуються з цим салом, викликаючи утворення прищів і запальний процес.

Реклама

Тому важливо не чіпати ділянки шкіри, що запалилися, не чавити прищі, не намагатися їх прибрати самостійно і т.д. Ви можете ще більше травмувати шкіру, внести інфекцію та погіршити ситуацію.

Чи можна прибрати прищі пілінгом у салоні?

Якщо шкіра проблемна, з висипаннями, то пілінги важливо робити курсами, але спочатку з'ясувати причину, що призвела до проблемної шкіри. Як зазначає Наталія Погорєлова, якщо у вас не просто вискочило пару прищів, а постійне акне, запалені висипання, то обов'язково потрібно перевірити гормональне тло.

Наталія Погорєлова
Наталія Погорєлова / Фото: пресслужба

А ще переглянути харчування, оскільки надмірне вживання цукру, фруктів, жирного, копченостей, а також кави та інших стимулюючих напоїв сприяє появі прищів. Проблеми з печінкою та кишківником теж сигналізують про себе візуальним проявом на шкірі висипань.

Тому спочатку шукаємо причину, переглядаємо свій раціон, а робота зі шкірою – вже наступний етап. Плюс, звичайно, важливий правильний домашній догляд за проблемною шкірою. І тут теж консультуйтеся у спеціаліста, а не черпайте знання з ютубу і таке інше.

Також раніше ми писали, коли і кому робити осінні пілінги

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти