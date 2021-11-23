Гормональні прищі – чи можна прибрати акне в домашніх умовах

Якщо "бешкетують" гормони, то косметологічні процедури не допоможуть позбутися прищів. Також для чистої шкіри важливі здоров'я кишківника та правильне харчування

Прибрати акне та гормональні прищі в домашніх умовах небезпечно, йдіть до лікаря / Фото: freepik.com

З вугровим висипом, прищами, постійно жирною шкірою можна боротися роками, не розуміючи, чому немає жодного результату. Як взаємопов'язані гормони, акне та прищі і чи можна їх перемогти без медикаментів – розповіла гінеколог-ендокринолог Вікторія Баранівська та косметолог-естетист, ін'єкціоніст Наталія Погорєлова .

Чому акне та прищі не проходять?

При акне уражаються сальні залози, закупорюються та запалюються волосяні фолікули. А причина появи таких причин далеко не завжди у неправильному догляді за шкірою.

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Вікторія Барановська / Фото: прес-служба

Тому успіх у лікуванні акне залежить не від кількості та якості косметологічних процедур (у деяких випадках взагалі пілінги можуть нашкодити), а від виявлення першопричини появи прищів на обличчі. Так, акне може бути викликано:

демодекозом (це інфікування підшкірним кліщем)

порушенням обміну речовин

незбалансованим харчуванням

неправильним доглядом за шкірою

гормональним дисбалансом

Тому якщо "винні" гормони, то креми, пілінги і маски не допоможуть, крім того, звільнення від акне в домашніх умовах може ще більше посилити ситуацію, якщо діяти неправильно. Лікуванням акне повинен займатися фахівець: дерматолог, гінеколог чи ендокринолог – залежить від причини, що спричинила проблему.

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А що робити з гормональними прищами?

Молодим дівчатам (та й хлопцям теж) прищі завдають чимало клопоту. У молодому віці однією з причин виникнення акне є гормони. У зовсім юних дівчат проблеми зі шкірою обличчя з'являються в період початку першої менструації, потім продовжуються в молодому віці.

У молодих дівчат акне часто з'являється під час першої менструації і може продовжуватись. / Фото: freepik.com

Це період активності андрогенів, чоловічих статевих гормонів, які виробляються наднирниками та яєчниками. Надлишок таких гормонів в організмі призводить до "атаки" сальних залоз . У результаті виробляється надмірно багато шкірного сала, бактерії, що живуть на шкірі, поєднуються з цим салом, викликаючи утворення прищів і запальний процес.

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Тому важливо не чіпати ділянки шкіри, що запалилися, не чавити прищі, не намагатися їх прибрати самостійно і т.д. Ви можете ще більше травмувати шкіру, внести інфекцію та погіршити ситуацію.

Чи можна прибрати прищі пілінгом у салоні?

Якщо шкіра проблемна, з висипаннями, то пілінги важливо робити курсами, але спочатку з'ясувати причину, що призвела до проблемної шкіри. Як зазначає Наталія Погорєлова, якщо у вас не просто вискочило пару прищів, а постійне акне, запалені висипання, то обов'язково потрібно перевірити гормональне тло.

Наталія Погорєлова / Фото: пресслужба

А ще переглянути харчування, оскільки надмірне вживання цукру, фруктів, жирного, копченостей, а також кави та інших стимулюючих напоїв сприяє появі прищів. Проблеми з печінкою та кишківником теж сигналізують про себе візуальним проявом на шкірі висипань.

Тому спочатку шукаємо причину, переглядаємо свій раціон, а робота зі шкірою – вже наступний етап. Плюс, звичайно, важливий правильний домашній догляд за проблемною шкірою. І тут теж консультуйтеся у спеціаліста, а не черпайте знання з ютубу і таке інше.

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