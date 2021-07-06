Забирають стрес, зайві кіло і зморшки: 5 корисних властивостей поцілунків

"Цілуйтеся на здоров'я" – ця фраза актуальна як ніколи саме сьогодні, 6 липня, у Всесвітній день поцілунку . Пандемія коронавируса обмежила нас в прояві емоцій на людях, але ми не перестали цілуватися і обніматися вдома. Давайте ж розберемося, чим корисні поцілунки з психологічної і терапевтичної точки зору.
А крім поцілунків і обіймів позитивних емоцій вам додадуть цікаві літні події: тримайте 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.
Чому цілуватися корисно для здоров'я
Ми всі цілуємося, щоб висловити почуття до коханої людини, дітей, друзів, батьків. І поцілунки, як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко , бувають в основному двох типів.
Перший тип поцілунку – в губи, так ми проявляємо почуття до своїх партнерів, дружин і чоловіків, хлопців і дівчат – одним словом, до коханих. Другий тип поцілунку – дружній, коли цілують в щоку. З психологічної точки зору цілуватися і обніматися (адже навіть при дружньому поцілунку ми часто обіймаємось) – дуже корисно і здорово.
Тому що такі прості і приємні "маніпуляції" помігают організму виробити цілий гормональний коктейль з ендорфіну, окситоцину і інших гормонів щастя. Чим же ще корисні поцілунки:
- Поцілунки – це антстресс-засіб: за рахунок вироблення гормонів радості, знижується рівень гормону стресу кортизолу.
- А ще – засіб схуднення: якщо ви цілуєте друзів або дітей в щічку, то спалюєте близько 5 ккал. А ось пристрасні поцілунки з коханими допомагають спалити вже близько 30 ккал.
- Навіть звичайний "чмок" – це відмінна профілактика зморшок: в момент поцілунку задіюється понад 30 м'язів обличчя.
- Поцілунки знімають біль: і психологи, і терапевти говорять про те, що під час поцілунку знижуються больові відчуття, тобто поцілунок – ще і знеболюючий засіб.
- І, звичайно ж, поцілунки дають нам відчуття безпеки, що особливо важливо для дітей.
Як зазначає терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк , обійми і поцілунки – це велика підтримка, можливість підтримувати і зміцнити психоемоційні зв'язки з людиною.
Наприклад, коли плаче малюк, перше, що заспокоїть і розрадить його – це обійми і поцілунки мами. Дорослим теж не слід соромитися прояву своїх емоцій.
З огляду на вищезазначені факти, якщо ви соромитеся цілуватися, то ставитися до поцілунків, не тільки як прояву почуттів, але і як до ліків – непогана ідея.
Особливо якщо згадати антистресові і знеболюючі ефекти поцілунків. А ще під час тривалого поцілунку люди роблять набагато більше вдихів, тим самим профилактируя захворювання легенів. Тому цілуйтеся на здоров'я, в незалежності від того, скільки вам років.
Ще кілька корисних фактів про поцілунки
Поцілунки довго були поза увагою медичного і наукового співтовариства, але в 2009 році вчені офіційно визнали філематологію, науку, яка вивчає поцілунки. Подія сталася на конгресі Американської асоціації за прогрес науки (American Association for the Advancement of Science).
Що ж корисного з численних досліджень можна взяти на озброєння? Наприклад, той факт, що любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках.
Цілуючись, ми стимулюємо три важливих для підтримки партнерських або сімейних відносин аспекти: це інтимна близькість, романтичний настрій і, як уже сказано – психоемоційні зв'язки.
Навіть кілька поцілунків по 20 секунд з ранку зарядить вас позитивним настроєм на весь день. А ідеальний лікувальний поцілунок, на думку вчених триває 3 хвилини.
Нагадаємо, раніше ми писали, як спекти смачне печиво "Дамські поцілунки".