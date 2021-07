Забирають стрес, зайві кіло і зморшки: 5 корисних властивостей поцілунків

Поцілунки – не тільки демонстрація своїх почуттів, а засіб від стресу, знеболююче і прекрасна профілактика зморшок. Чому цілуватися корисно – в матеріалі

"Цілуйтеся на здоров'я" – ця фраза актуальна як ніколи саме сьогодні, 6 липня, у Всесвітній день поцілунку . Пандемія коронавируса обмежила нас в прояві емоцій на людях, але ми не перестали цілуватися і обніматися вдома. Давайте ж розберемося, чим корисні поцілунки з психологічної і терапевтичної точки зору.

Чому цілуватися корисно для здоров'я

Ми всі цілуємося, щоб висловити почуття до коханої людини, дітей, друзів, батьків. І поцілунки, як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко , бувають в основному двох типів.

Перший тип поцілунку – в губи, так ми проявляємо почуття до своїх партнерів, дружин і чоловіків, хлопців і дівчат – одним словом, до коханих. Другий тип поцілунку – дружній, коли цілують в щоку. З психологічної точки зору цілуватися і обніматися (адже навіть при дружньому поцілунку ми часто обіймаємось) – дуже корисно і здорово.

Тому що такі прості і приємні "маніпуляції" помігают організму виробити цілий гормональний коктейль з ендорфіну, окситоцину і інших гормонів щастя. Чим же ще корисні поцілунки:

Поцілунки – це антстресс-засіб: за рахунок вироблення гормонів радості, знижується рівень гормону стресу кортизолу. А ще – засіб схуднення: якщо ви цілуєте друзів або дітей в щічку, то спалюєте близько 5 ккал. А ось пристрасні поцілунки з коханими допомагають спалити вже близько 30 ккал. Навіть звичайний "чмок" – це відмінна профілактика зморшок: в момент поцілунку задіюється понад 30 м'язів обличчя. Поцілунки знімають біль: і психологи, і терапевти говорять про те, що під час поцілунку знижуються больові відчуття, тобто поцілунок – ще і знеболюючий засіб. І, звичайно ж, поцілунки дають нам відчуття безпеки, що особливо важливо для дітей.

Як зазначає терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк , обійми і поцілунки – це велика підтримка, можливість підтримувати і зміцнити психоемоційні зв'язки з людиною.

Наприклад, коли плаче малюк, перше, що заспокоїть і розрадить його – це обійми і поцілунки мами. Дорослим теж не слід соромитися прояву своїх емоцій.

З огляду на вищезазначені факти, якщо ви соромитеся цілуватися, то ставитися до поцілунків, не тільки як прояву почуттів, але і як до ліків – непогана ідея.

Особливо якщо згадати антистресові і знеболюючі ефекти поцілунків. А ще під час тривалого поцілунку люди роблять набагато більше вдихів, тим самим профилактируя захворювання легенів. Тому цілуйтеся на здоров'я, в незалежності від того, скільки вам років.

Ще кілька корисних фактів про поцілунки

Поцілунки довго були поза увагою медичного і наукового співтовариства, але в 2009 році вчені офіційно визнали філематологію, науку, яка вивчає поцілунки. Подія сталася на конгресі Американської асоціації за прогрес науки (American Association for the Advancement of Science).

Любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках / Фото: freepik.com

Що ж корисного з численних досліджень можна взяти на озброєння? Наприклад, той факт, що любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках.

Цілуючись, ми стимулюємо три важливих для підтримки партнерських або сімейних відносин аспекти: це інтимна близькість, романтичний настрій і, як уже сказано – психоемоційні зв'язки.

Навіть кілька поцілунків по 20 секунд з ранку зарядить вас позитивним настроєм на весь день. А ідеальний лікувальний поцілунок, на думку вчених триває 3 хвилини.

