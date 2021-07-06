Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Відповідь Полякової

Топ-новина

Камінг-аут MELOVIN

Топ-новина

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Забирають стрес, зайві кіло і зморшки: 5 корисних властивостей поцілунків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
6 липня, 13:30
Копіювати лінк
Поцілунки – не тільки демонстрація своїх почуттів, а засіб від стресу, знеболююче і прекрасна профілактика зморшок. Чому цілуватися корисно – в матеріалі
Поцілунки - це підтримка для коханих, дітей та друзів, а також анти стрес і знеболюючий засіб
Поцілунки - це підтримка для коханих, дітей та друзів, а також анти стрес і знеболюючий засіб / Фото: Сьогодні

"Цілуйтеся на здоров'я" – ця фраза актуальна як ніколи саме сьогодні, 6 липня, у Всесвітній день поцілунку . Пандемія коронавируса обмежила нас в прояві емоцій на людях, але ми не перестали цілуватися і обніматися вдома. Давайте ж розберемося, чим корисні поцілунки з психологічної і терапевтичної точки зору.

А крім поцілунків і обіймів позитивних емоцій вам додадуть цікаві літні події: тримайте 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Чому цілуватися корисно для здоров'я

Ми всі цілуємося, щоб висловити почуття до коханої людини, дітей, друзів, батьків. І поцілунки, як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко , бувають в основному двох типів.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

Перший тип поцілунку – в губи, так ми проявляємо почуття до своїх партнерів, дружин і чоловіків, хлопців і дівчат – одним словом, до коханих. Другий тип поцілунку – дружній, коли цілують в щоку. З психологічної точки зору цілуватися і обніматися (адже навіть при дружньому поцілунку ми часто обіймаємось) – дуже корисно і здорово.

Читайте також:

Тому що такі прості і приємні "маніпуляції" помігают організму виробити цілий гормональний коктейль з ендорфіну, окситоцину і інших гормонів щастя. Чим же ще корисні поцілунки:

  1. Поцілунки – це антстресс-засіб: за рахунок вироблення гормонів радості, знижується рівень гормону стресу кортизолу.
  2. А ще – засіб схуднення: якщо ви цілуєте друзів або дітей в щічку, то спалюєте близько 5 ккал. А ось пристрасні поцілунки з коханими допомагають спалити вже близько 30 ккал.
  3. Навіть звичайний "чмок" – це відмінна профілактика зморшок: в момент поцілунку задіюється понад 30 м'язів обличчя.
  4. Поцілунки знімають біль: і психологи, і терапевти говорять про те, що під час поцілунку знижуються больові відчуття, тобто поцілунок – ще і знеболюючий засіб.
  5. І, звичайно ж, поцілунки дають нам відчуття безпеки, що особливо важливо для дітей.

Як зазначає терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк , обійми і поцілунки – це велика підтримка, можливість підтримувати і зміцнити психоемоційні зв'язки з людиною.

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: пресслужба

Наприклад, коли плаче малюк, перше, що заспокоїть і розрадить його – це обійми і поцілунки мами. Дорослим теж не слід соромитися прояву своїх емоцій.

З огляду на вищезазначені факти, якщо ви соромитеся цілуватися, то ставитися до поцілунків, не тільки як прояву почуттів, але і як до ліків – непогана ідея.

Особливо якщо згадати антистресові і знеболюючі ефекти поцілунків. А ще під час тривалого поцілунку люди роблять набагато більше вдихів, тим самим профилактируя захворювання легенів. Тому цілуйтеся на здоров'я, в незалежності від того, скільки вам років.

Ще кілька корисних фактів про поцілунки

Поцілунки довго були поза увагою медичного і наукового співтовариства, але в 2009 році вчені офіційно визнали філематологію, науку, яка вивчає поцілунки. Подія сталася на конгресі Американської асоціації за прогрес науки (American Association for the Advancement of Science).

Любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках
Любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках / Фото: freepik.com

Що ж корисного з численних досліджень можна взяти на озброєння? Наприклад, той факт, що любителі цілуватися живуть довше на 10-12 років ніж ті, хто обмежує себе в поцілунках.

Цілуючись, ми стимулюємо три важливих для підтримки партнерських або сімейних відносин аспекти: це інтимна близькість, романтичний настрій і, як уже сказано – психоемоційні зв'язки.

Навіть кілька поцілунків по 20 секунд з ранку зарядить вас позитивним настроєм на весь день. А ідеальний лікувальний поцілунок, на думку вчених триває 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше ми писали, як спекти смачне печиво "Дамські поцілунки".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
00
дній
09
годин
48
хвилин
57
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти