Гормональные прыщи – можно ли убрать акне в домашних условиях

Убрать акне и гормональные прыщи в домашних условиях опасно, идите к врачу / Фото: freepik.com
С угревой сыпью, прыщами, постоянно жирной кожей можно бороться годами, не понимая, почему нет никакого результата. Как взаимосвязаны гормоны, акне и прыщи и можно ли их победить без медикаментов – рассказала гинеколог-эндокринолог Виктория Барановская и косметолог-эстетист, инъекционист Наталия Погорелова.
Почему акне и прыщи не проходят?
При акне поражаются сальные железы, закупориваются и воспаляются волосяные фолликулы. А причина появления таких причин далеко не всегда в неправильном уходе за кожей.
Поэтому успех в лечении акне зависит не от количества и качества косметологических процедур (в некоторых случаях вообще пилинги могут навредить), а от выявления первопричины появления прыщей на лице. Так, акне может быть вызвано:
- демодекозом (это инфицирование подкожным клещом)
- нарушением обмена веществ
- несбалансированным питанием
- неправильный уход за кожей
- гормональным дисбалансом
А что делать с гормональными прыщами?
Молодым девушкам (да и парням тоже) прыщи доставляют немало хлопот. В юном возрасте одной из причин возникновения акне являются гормоны. У совсем юных девушек проблемы с кожей лица появляются в период начала первой менструации, затем продолжаются в молодом возрасте.
Это период активности андрогенов, мужских половых гормонов, которые производятся надпочечниками и яичниками. Избыток таких гормонов в организме приводит к "атаке" сальных желез. В итоге производится излишне много кожного сала, бактерии, живущие на коже, соединяются с этим салом, вызывая образование прыща и воспалительный процесс.
Можно ли убрать прыщи пилингом в салоне?
Если кожа проблемная, с высыпаниями, то пилинги важно делать курсами, но сначала выяснить причину, которая привела к проблемной коже. Как отмечает Наталья Погорелова, если у вас не просто выскочило пару прыщей, а постоянное акне, воспаленные высыпания, то обязательно нужно проверить гормональный фон.
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